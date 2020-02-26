Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Отметим, что обсуждаемые изменения в Основном законе смогут вступить в силу после принятия парламентом только по итогам общероссийского голосования.

Надо определиться с датой, сказал Клишас. Он объяснил, что на эту тему "много предложений". Сенатор назвал предложение рабочей группы - по его словам, 22 апреля выбрано из соображений удобства. Так, у православных россиян заканчивается пост, у мусульман наступает Рамадан, отметил Клишас.

Он также подчеркнул, что это рабочий день, но он будет объявлен выходным (об этом ранее говорил президент). Причем это не будет сделано за счет других выходных, отметил Клишас.