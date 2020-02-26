Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Новости

В Южной Корее рекордное количество зараженных COVID-19 за день 18:46
Путин одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля 18:45
Активисты предложили ввести детские сим-карты с блоком на взрослые сайты 18:44
Российская биатлонистка Павлова выиграла суперспринт на ЧЕ 18:44
Арестованы подростки, планировавшие нападение на школу в Саратове 18:33
Белорусский лыжник Бочарников выиграл суперспринт в "Раубичах" 18:23
Российские биатлонисты не попали в тройку в суперспринте на ЧЕ 18:23
Минск: Минздрав не рекомендует посещать Республику Корея и Иран 18:16
Исследование: Болгары все меньше доверяют своим властям 18:12
Коронавирус добрался до Бразилии 18:11
Мария Шарапова назвала причину ухода из спорта 18:09
Голикова: В России есть живой штамм коронавируса для создания вакцины 18:03
Путин: Россия не получила зарубежные активы СССР, несмотря на выплату долгов 18:01
Возможную основу для средства от диабета успешно протестировали на мышах 18:00
Колонна белых Aurus попала на видео 18:00
Парижанин напечатал фотографии кота 120-летней давности 17:44
Президент РПЛ заявил, что ФК "Тамбов" его обманул 17:39
Расшифрован таинственный текст, который не смогли прочитать ученые 17:36
Фото: начались съемки "Мира Юрского периода 3" 17:35
В Феодосии ураганный ветер сорвал кровлю многоэтажки 17:33
В труднодоступной пещере на Канарах найдены древние мумии 17:28
В Ленинградском зоопарке показали, как кенгуру живут в сумках матерей 17:21
"Ростелеком" обнулит стоимость звонков для ветеранов и блокадников 17:15
Онлайн-реестр детских прививок в Москве откроют для Роспотребнадзора 17:08
На Вятке женщина заперла двух детей без еды на несколько дней 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
26.02.2020 17:13
Рубрика: Власть

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Текст: Татьяна Замахина
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля. Инициативу озвучил сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас на встрече рабгрупппы с Владимиром Путиным.

Отметим, что обсуждаемые изменения в Основном законе смогут вступить в силу после принятия парламентом только по итогам общероссийского голосования.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин рассказал о 900 предложениях по поправкам в Конституцию

Надо определиться с датой, сказал Клишас. Он объяснил, что на эту тему "много предложений". Сенатор назвал предложение рабочей группы - по его словам, 22 апреля выбрано из соображений удобства. Так, у православных россиян заканчивается пост, у мусульман наступает Рамадан, отметил Клишас.

Он также подчеркнул, что это рабочий день, но он будет объявлен выходным (об этом ранее говорил президент). Причем это не будет сделано за счет других выходных, отметил Клишас.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Голикова: В России есть живой штамм коронавируса для создания вакцины
Лавров: Попытки сделать СССР виновником Второй мировой бесперспективны
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Право
Право
В каких случаях после развода имена детей можно поменять
Календарь
Календарь
Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным