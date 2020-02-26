В Ярославле 11 подсудимых по делу о пытках в колонии признали вину

Одиннадцать из четырнадцати подсудимых, проходящих по делу о пытках в колонии, которое сейчас рассматривается в Ярославле, признали вину.

По информации ТАСС, бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев и его экс-заместитель Игит Михайлов вину не признали. Бывший руководитель подразделения по воспитательной работе Иван Калашников, а также экс-сотрудники ИК-1 Алексей Андреев, Игорь Богданов, Алексей Бровкин, Сергей Драчев, Андрей Зыбин, Алексей Микитюк, Александр Морозов, Дмитрий Соловьев, Руслан Цветков и Максим Яблоков признали вину только в части собственных действий, а не действий своих бывших руководителей. Экс-сотрудник колонии Сипан Мамоян отказался признавать или опровергать свою вину.

Напомним, всего по нескольким делам о пытках в колонии, возбужденным в 2018 году после обнародования нескольких видеозаписей, уличающих сотрудников ярославских пенитенциарных учреждений в избиении осужденных, в Ярославле уже вынесены пять приговоров: два экс-сотрудника ФСИН получили четыре и три года реального лишения свободы, еще три человека приговорены к условным срокам - двое к четырем годам, один - к 3,5. Кроме того, Заволжский районный суд Ярославля сейчас рассматривает дело в отношении двух бывших сотрудников ярославской ИК-8, обвиненных в избиении осужденных во время проведения режимных мероприятий в ИК-1.

Дело с 14 фигурантами, рассмотрение которого началось 21 февраля, - первое по времени возбуждения и самое громкое. Все 14 подсудимых, обвиненных в превышении должностных полномочий, - бывшие сотрудники ярославской ИК-1, где в 2017 году был жестоко избит осужденный Евгений Макаров Видеокадры коллективной расправы над ним попали в интернет летом 2018 года, вызвав огромный общественный резонанс. На записи больше десятка человек в форме ФСИН силой удерживают лежащего на столе человека и, сменяя друг друга, избивают его: резиновой дубинкой - по пяткам, руками - по голове и телу. Периодически "воспитатели" обливают голову и ноги избиваемого водой.

По информации прокурора Алексея Матвеева, десять подсудимых находятся под стражей в СИЗО, четверо - под домашним арестом. , Некоторые бывшие уфсиновцы, доставленные в суд 21 февраля, демонстрировали перед камерами уверенность в себе. При этом они не пожелали, чтобы дело рассматривалось в присутствии СМИ, и обратились к суду с ходатайством о проведении процесса в закрытом режиме. Суд просьбу не удовлетворил.

Представитель потерпевшего Макарова Ирина Бирюкова полагает, что рассматриваемое дело можно назвать беспрецедентным, поскольку это первый случай в истории России, когда на скамье подсудимых оказалось такое большое количество сотрудников уголовно-исполнительной системы, в том числе представители руководящего состава.

Защитники подсудимых, в свою очередь, считают, что необходимо обратить внимание на личность трижды судимого потерпевшего, больше 130 раз нарушавшего режим содержания в ИК и, по их мнению, провоцировавшего сотрудников ФСИН на превышение ими должностных полномочий.

Из-за большого количества томов в деле, множества подсудимых и их адвокатов, а также рассмотрения дела не в "родных" стенах, а по предложенному графику (пару раз в неделю) в здании Дзержинского райсуда, поскольку в Заволжском суде подходящего по размеру зала не нашлось, процесс обещает быть долгим.

Справка "РГ"

Всего за коллективное избиение осужденного Макарова к ответственности были привлечены 15 человек. Приговор 15-му участнику экзекуции - бывшему заместителю начальника оперативного отдела ИК-1 Сергею Ефремову - был вынесен еще 15 января: четыре года лишения свободы в ИК общего режима. Дело Ефремова выделили в отдельное производство и рассматривали в особом порядке, поскольку после задержания он признал свою вину, содействовал следствию и заключил досудебное соглашение, обязательства по которому полностью выполнил. В частности, конкретизировал роль каждого участника избиения и предоставил следствию имеющиеся у него видеозаписи.