Кабмин расширил список регионов для тестирования беспилотных авто

Фото: Михаил Синицын/ РГ
С 1 марта тестирование беспилотных автомобилей начнется еще в 11 регионах страны. Сейчас эксперимент проводится в Москве и Татарстане.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, разрешающее 1 марта начать опытную эксплуатацию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, Чувашской Республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.
Предполагается, что тестирование продлится в течение ближайших двух лет.
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