Кабмин расширил список регионов для тестирования беспилотных авто

С 1 марта тестирование беспилотных автомобилей начнется еще в 11 регионах страны. Сейчас эксперимент проводится в Москве и Татарстане.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, разрешающее 1 марта начать опытную эксплуатацию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, Чувашской Республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Предполагается, что тестирование продлится в течение ближайших двух лет.