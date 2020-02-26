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26.02.2020 15:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кабмин расширил список регионов для тестирования беспилотных авто

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

С 1 марта тестирование беспилотных автомобилей начнется еще в 11 регионах страны. Сейчас эксперимент проводится в Москве и Татарстане.

Фото: sdecoret / istock
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, разрешающее 1 марта начать опытную эксплуатацию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, Чувашской Республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Предполагается, что тестирование продлится в течение ближайших двух лет.

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