Новости

В Сети возмутились подростком, летящим на самокате по скоростному шоссе 14:10
Генсек IBU назвал "Раубичи" прекрасной площадкой для соревнований по биатлону 14:07
Заливщик льда из Торонто, сыгравший в НХЛ, стал почетным гражданином штата 14:05
В Ульяновске 15-летний школьник напал с ножом на учительницу 14:05
Лавров прокомментировал возможность нового саммита в нормандском формате 13:50
Расчленившему аспирантку историку Соколову предъявили новое обвинение 13:41
В российской Арктике впервые пересчитают белых медведей 13:40
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова 13:39
Вышел психоделический трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" 13:37
В Кремле дали оценку заявлению Зеленского про Крым 13:36
Экс-губернатор Калужской области Артамонов возглавил комитет СФ по бюджету 13:36
Задержан второй подозреваемый в покушении на кемеровского адвоката 13:35
Мужчина открыл стрельбу из автомата на северо-западе Москвы 13:24
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова 13:21
В Кремле прояснили ситуацию с приглашением Зеленскому на День Победы в Москву 13:18
Фигуранты дела об убийстве экс-мэра Киселевска причастны к грабежам 13:12
Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино 13:10
Французская премиум-марка DS показала роскошный седан 13:00
Калининград возглавил топ перспективных туристических направлений мира 12:59
Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске 12:53
В Подмосковье на иномарку сбросили унитаз 12:49
"Почта России" будет продвигать отечественные товары на японский рынок 12:46
Путин в четверг проведет переговоры с президентом Киргизии Жээнбековым 12:46
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Египта 12:46
Пентагон признал военное превосходство России в Прибалтике 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 13:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пейзаж после потопа

В Ярославской области оценивают ущерб от зимнего паводка
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 40(8094)
На территориях, попавших в зону подтопления во время неожиданного февральского паводка, начали работу комиссии, которым надлежит точно подсчитать число пострадавших приусадебных участков, домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. А вот как и за чей счет будет производиться оценка причиненного ущерба, пока неясно. Что владельцев "подмоченной" недвижимости не может не тревожить.
Ущерб, причиненный Волжской набережной, в мэрии надеются точно оценить весной. Фото: Ирина Штольба Ущерб, причиненный Волжской набережной, в мэрии надеются точно оценить весной. Фото: Ирина Штольба
Ущерб, причиненный Волжской набережной, в мэрии надеются точно оценить весной. Фото: Ирина Штольба

Пробка в реке

Напомним, в самом конце января - начале февраля из-за резкого увеличения сбросов воды на Рыбинском гидроузле река Волга (Горьковское водохранилище) в границах Ярославля и Ярославского района вышла из берегов. О том, что происходит что-то неладное, свидетельствовали залитый водой нижний ярус Волжской набережной и утонувшая Тверицкая набережная на противоположном берегу. Несмотря на первоначальное оптимистичное сообщение властей о стабилизации ситуации, вода больше недели неумолимо прибывала, полностью поглотив на нижнем ярусе главной городской набережной скамейки и вазоны, а в прибрежных садоводствах - огороды и полы в домах. До ряда стратегических объектов и десятков жилых домов в Ярославле оставались считанные метры.

Фото: iStock
Вильфанд рассказал, существует ли связь между зимней и летней погодой

По данным регионального главка МЧС, к 7 февраля уровень Горьковского водохранилища в Ярославле составлял 87,90 метра по балтийской системе, то есть с начала ЧС он вырос на два метра 58 сантиметров (88 метров для города - опасная отметка, а 91 - критическая). Лишь 8 февраля, после того как Рыбинский и Нижегородский гидроузлы были переведены на особый режим работы, когда на первом сбросы были резко снижены, а на втором, наоборот, повышены, вода пошла на спад.

Специалисты, разбиравшиеся в причинах наводнения, пришли к выводу, что была допущена ошибка в установлении режимов работы Рыбинской и Нижегородской ГЭС, которая, в свою очередь, произошла из-за отсутствия прогноза гидрологической обстановки на Горьковском водохранилище. А там в этом году из-за аномально теплой зимы и частых переходов температуры воздуха с минуса на плюс лед оказался неустойчивым, преждевременно пришел в движение и на изгибах реки ниже Ярославля образовал 30 - 35-километровый затор, в который и уперлись водяные массы, спущенные с Рыбинского водохранилища.

Раздавленные теплицы, поломанные заборы

По информации Росводресурсов, выше этого затора оказалось подтоплено больше 410 объектов СНТ. ГУМЧС по Ярославской области сообщало о 337 пострадавших приусадебных участках и части дорожного полотна в одном из садоводств. Сколько точно домов, гаражей, бань и прочего недвижимого и движимого имущества было повреждено паводком, должны будут выяснить специальные рабочие группы, которые региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) поручила создать органам местного самоуправления, чьи территории приняли на себя "большую воду".

Кто будет возмещать ущерб пострадавшим от затопления дачникам, пока неизвестно

Впрочем, о своих потерях должны заявить прежде всего сами владельцы подтопленной собственности. Что они сейчас и делают. По словам председателя Ярославского областного союза садоводческих и огороднических некоммерческих объединений Александра Минькина, к ним за консультацией обращались представители девяти пострадавших от паводка СНТ: шесть из них расположены в границах Ярославля, два - в Ярославском районе и одно - в Некрасовском.

Фото: Ирина Штольба/РГ
В Ярославле под угрозой подтопления оказались 37 жилых домов

- Я пока занимаюсь сбором информации, - рассказывает председатель СНТ "Заволжье" Ярославского района Андрей Ходюков. - Ориентировочно у нас пострадали около 150 домов, но часть из них застрахованы, и владельцы сами занимаются решением проблемы. Пока есть точная информация по трем десяткам незастрахованных участков, потому что не все повреждения сейчас можно увидеть - что-то еще находится подо льдом и снегом.

Председатель переживает, что могло пострадать и общее имущество СНТ, в частности, водопровод и насосы на насосной станции: в пик паводка температура воздуха упала до минус 17 градусов, поэтому затопленное оборудование скорее всего вышло из строя.

В СНТ "Мономер" (Ярославский район), со слов его председателя Владимира Михайлова, было залито 211 участков.

- Домов на них подтоплено 124, но на участках, кроме домов, есть ведь еще какие-то постройки. Раздавленные теплицы, поломанные заборы - проблем много и у тех, чье жилье не пострадало. Сейчас готовим документы для районной администрации, а оттуда их передадут в администрацию областную, - говорит председатель "Мономера".

Что последует за этим, пока неизвестно. В администрации Ярославского района пояснили, что рабочая группа выезжает и фиксирует сам факт причинения ущерба от повышения уровня воды (а не от каких-то других причин), а вот делать экспертную оценку этого ущерба в стоимостном выражении она не уполномочена. Эти работы будут выполнять другие специалисты. Какие и за чей счет, на данный момент не решено. Но садоводам, с их слов, уже намекнули, что возможен вариант и с их личным обращением к оценщикам и затем в суд.

- У нас в основном небогатые люди в садоводстве, многие - пожилые, и самостоятельно заказать экспертизу, нанять адвоката, правильно оформить все документы для обращения в суд - это все для них просто нереально, - говорит Владимир Михайлов.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области усилят подготовку к паводку

Кто будет возмещать ущерб- тоже пока вопрос без ответа. Несмотря на общее понимание причин произошедшего сбоя, конкретные виновники не названы. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура еще 10 февраля отчиталась о том, что по факту неблагоприятной паводковой обстановки в Ярославской области проведена проверка, и руководителям Верхневолжского бассейнового водного управления Росводресурсов, а также департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области внесены представления. Ярославский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Павлов уточнил, что проверка продолжается.

Избежать повторения

Между тем попавших в зону подтопления владельцев недвижимости волнует не только процесс возмещения ущерба, но и ближайшее будущее: впереди весенний паводок, а ледяной затор никуда не делся, размывается медленно. Специалисты из Росгидромета, Миноброны и Волжской природоохранной прокуратуры воздействовать на него механически не рекомендуют во избежание непредсказуемых последствий. То есть ситуация остается непростой, и режим повышенной готовности в регионе сохраняется.

Фото: Ирина Штольба/РГ
Названа причина выхода Волги из берегов

Да и в более отдаленной перспективе дубль февральского потопа-2020 никому не нужен. Власти региона с прошлого года работают над определением границ зон затопления и подтопления на территории области, чтобы предотвратить появление там новой застройки. У тех же, кого водой уже залило, свои доводы, причем вполне разумные.

- У нас критический уровень воды по балтийской системе - 88 метров. А при 87,5 затапливает речной причал. Не пора ли задуматься, что цифра эта неправильная и что уже при 87,5 надо вводить ЧС? - спрашивают дачники из СНТ "Мономер". - Не пора ли пересмотреть эти параметры в сторону уменьшения? Наше садоводство построили 40 лет назад, и теперь выясняется, что не там построили...

Кстати

Ущерб, причиненный Волжской набережной в Ярославле, в мэрии города надеются точно оценить весной. Но очевидно, что он будет, скорее всего, значительным: гранитная плитка до подтопления в некоторых местах набережной уже "ходила ходуном", и крепости стихия ей наверняка не прибавила. Осложняет ситуацию то обстоятельство, что город в 2020 году будет отмечать свое 1010-летие. Однако власти надеются отремонтировать набережную в максимально короткие сроки. После спада воды сотрудники "Горзеленхоза" несколько дней очищали набережную от ледяных глыб толщиной 30 - 50 сантиметров, "выкапывали" из-подо льда лавочки и урны, откидывали лед от чугунного ограждения.

Компетентно

Роман Колесов, заместитель председателя правительства Ярославской области:

- Готовим предложения от Ярославской области по итогам анализа причин произошедшего в регионе повышения уровня Волги, которые будут направлены в КЧС правительства РФ и Минприроды. Это необходимо для синхронизации работы всех федеральных служб и ведомств, а также для оперативного взаимодействия с регионом, чтобы предотвратить повтор подобной ситуации. Тем более, что впереди весенний паводок.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Паводки в России

Главное сегодня

В Кремле дали оценку заявлению Зеленского про Крым
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Лавров прокомментировал возможность нового саммита в нормандском формате
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих