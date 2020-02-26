На территориях, попавших в зону подтопления во время неожиданного февральского паводка, начали работу комиссии, которым надлежит точно подсчитать число пострадавших приусадебных участков, домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. А вот как и за чей счет будет производиться оценка причиненного ущерба, пока неясно. Что владельцев "подмоченной" недвижимости не может не тревожить.

Пробка в реке

Напомним, в самом конце января - начале февраля из-за резкого увеличения сбросов воды на Рыбинском гидроузле река Волга (Горьковское водохранилище) в границах Ярославля и Ярославского района вышла из берегов. О том, что происходит что-то неладное, свидетельствовали залитый водой нижний ярус Волжской набережной и утонувшая Тверицкая набережная на противоположном берегу. Несмотря на первоначальное оптимистичное сообщение властей о стабилизации ситуации, вода больше недели неумолимо прибывала, полностью поглотив на нижнем ярусе главной городской набережной скамейки и вазоны, а в прибрежных садоводствах - огороды и полы в домах. До ряда стратегических объектов и десятков жилых домов в Ярославле оставались считанные метры.

По данным регионального главка МЧС, к 7 февраля уровень Горьковского водохранилища в Ярославле составлял 87,90 метра по балтийской системе, то есть с начала ЧС он вырос на два метра 58 сантиметров (88 метров для города - опасная отметка, а 91 - критическая). Лишь 8 февраля, после того как Рыбинский и Нижегородский гидроузлы были переведены на особый режим работы, когда на первом сбросы были резко снижены, а на втором, наоборот, повышены, вода пошла на спад.

Специалисты, разбиравшиеся в причинах наводнения, пришли к выводу, что была допущена ошибка в установлении режимов работы Рыбинской и Нижегородской ГЭС, которая, в свою очередь, произошла из-за отсутствия прогноза гидрологической обстановки на Горьковском водохранилище. А там в этом году из-за аномально теплой зимы и частых переходов температуры воздуха с минуса на плюс лед оказался неустойчивым, преждевременно пришел в движение и на изгибах реки ниже Ярославля образовал 30 - 35-километровый затор, в который и уперлись водяные массы, спущенные с Рыбинского водохранилища.

Раздавленные теплицы, поломанные заборы

По информации Росводресурсов, выше этого затора оказалось подтоплено больше 410 объектов СНТ. ГУМЧС по Ярославской области сообщало о 337 пострадавших приусадебных участках и части дорожного полотна в одном из садоводств. Сколько точно домов, гаражей, бань и прочего недвижимого и движимого имущества было повреждено паводком, должны будут выяснить специальные рабочие группы, которые региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) поручила создать органам местного самоуправления, чьи территории приняли на себя "большую воду".

Кто будет возмещать ущерб пострадавшим от затопления дачникам, пока неизвестно

Впрочем, о своих потерях должны заявить прежде всего сами владельцы подтопленной собственности. Что они сейчас и делают. По словам председателя Ярославского областного союза садоводческих и огороднических некоммерческих объединений Александра Минькина, к ним за консультацией обращались представители девяти пострадавших от паводка СНТ: шесть из них расположены в границах Ярославля, два - в Ярославском районе и одно - в Некрасовском.

- Я пока занимаюсь сбором информации, - рассказывает председатель СНТ "Заволжье" Ярославского района Андрей Ходюков. - Ориентировочно у нас пострадали около 150 домов, но часть из них застрахованы, и владельцы сами занимаются решением проблемы. Пока есть точная информация по трем десяткам незастрахованных участков, потому что не все повреждения сейчас можно увидеть - что-то еще находится подо льдом и снегом.

Председатель переживает, что могло пострадать и общее имущество СНТ, в частности, водопровод и насосы на насосной станции: в пик паводка температура воздуха упала до минус 17 градусов, поэтому затопленное оборудование скорее всего вышло из строя.

В СНТ "Мономер" (Ярославский район), со слов его председателя Владимира Михайлова, было залито 211 участков.

- Домов на них подтоплено 124, но на участках, кроме домов, есть ведь еще какие-то постройки. Раздавленные теплицы, поломанные заборы - проблем много и у тех, чье жилье не пострадало. Сейчас готовим документы для районной администрации, а оттуда их передадут в администрацию областную, - говорит председатель "Мономера".

Что последует за этим, пока неизвестно. В администрации Ярославского района пояснили, что рабочая группа выезжает и фиксирует сам факт причинения ущерба от повышения уровня воды (а не от каких-то других причин), а вот делать экспертную оценку этого ущерба в стоимостном выражении она не уполномочена. Эти работы будут выполнять другие специалисты. Какие и за чей счет, на данный момент не решено. Но садоводам, с их слов, уже намекнули, что возможен вариант и с их личным обращением к оценщикам и затем в суд.

- У нас в основном небогатые люди в садоводстве, многие - пожилые, и самостоятельно заказать экспертизу, нанять адвоката, правильно оформить все документы для обращения в суд - это все для них просто нереально, - говорит Владимир Михайлов.

Кто будет возмещать ущерб- тоже пока вопрос без ответа. Несмотря на общее понимание причин произошедшего сбоя, конкретные виновники не названы. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура еще 10 февраля отчиталась о том, что по факту неблагоприятной паводковой обстановки в Ярославской области проведена проверка, и руководителям Верхневолжского бассейнового водного управления Росводресурсов, а также департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области внесены представления. Ярославский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Павлов уточнил, что проверка продолжается.

Избежать повторения

Между тем попавших в зону подтопления владельцев недвижимости волнует не только процесс возмещения ущерба, но и ближайшее будущее: впереди весенний паводок, а ледяной затор никуда не делся, размывается медленно. Специалисты из Росгидромета, Миноброны и Волжской природоохранной прокуратуры воздействовать на него механически не рекомендуют во избежание непредсказуемых последствий. То есть ситуация остается непростой, и режим повышенной готовности в регионе сохраняется.

Да и в более отдаленной перспективе дубль февральского потопа-2020 никому не нужен. Власти региона с прошлого года работают над определением границ зон затопления и подтопления на территории области, чтобы предотвратить появление там новой застройки. У тех же, кого водой уже залило, свои доводы, причем вполне разумные.

- У нас критический уровень воды по балтийской системе - 88 метров. А при 87,5 затапливает речной причал. Не пора ли задуматься, что цифра эта неправильная и что уже при 87,5 надо вводить ЧС? - спрашивают дачники из СНТ "Мономер". - Не пора ли пересмотреть эти параметры в сторону уменьшения? Наше садоводство построили 40 лет назад, и теперь выясняется, что не там построили...

Кстати

Ущерб, причиненный Волжской набережной в Ярославле, в мэрии города надеются точно оценить весной. Но очевидно, что он будет, скорее всего, значительным: гранитная плитка до подтопления в некоторых местах набережной уже "ходила ходуном", и крепости стихия ей наверняка не прибавила. Осложняет ситуацию то обстоятельство, что город в 2020 году будет отмечать свое 1010-летие. Однако власти надеются отремонтировать набережную в максимально короткие сроки. После спада воды сотрудники "Горзеленхоза" несколько дней очищали набережную от ледяных глыб толщиной 30 - 50 сантиметров, "выкапывали" из-подо льда лавочки и урны, откидывали лед от чугунного ограждения.

Компетентно

Роман Колесов, заместитель председателя правительства Ярославской области:

- Готовим предложения от Ярославской области по итогам анализа причин произошедшего в регионе повышения уровня Волги, которые будут направлены в КЧС правительства РФ и Минприроды. Это необходимо для синхронизации работы всех федеральных служб и ведомств, а также для оперативного взаимодействия с регионом, чтобы предотвратить повтор подобной ситуации. Тем более, что впереди весенний паводок.