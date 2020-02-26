В московских ресторанах из-за угрозы коронавируса проведут дезинфекцию

Усилить меры по дезинфекции в столичных ресторанах предписало московское Управление Роспотребнадзора, сообщают "Ведомости". Причиной этого стала угроза распространения коронавируса.

Управление потребовало, чтобы персонал ресторанов, работающий с посетителями, носил одноразовые защитные маски. Их нужно менять не реже, чем каждые три часа. Кроме того, сотрудники должны пользоваться антисептиками для обеззараживания рук. Обеденные залы необходимо дезинфицировать дважды в день, а кассовые аппараты и дверные ручки - каждый час. Дезинфекция посуды должна продолжаться полтора часа при температуре 65 градусов. Для обеззараживания помещений следует использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа.

Каждую неделю рестораторы должны будут отчитываться перед московским управлением Роспотребнадзора о выполнении этих мер по защите от вируса.