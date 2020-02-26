Биробиджанские школы эвакуировали из-за "минирования"

Сообщения о минировании поступили в три школы Биробиджана. Прошли эвакуации. Информацию анонимов проверяют правоохранители.

Взрывные устройства ищут в школах № 6 и 14 и гимназии № 1, передает ТАСС со ссылкой на информацию городской администрации.

Сегодня из-за аналогичных сообщений также были эвакуированы все школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, 14 учебных заведений Благовещенска и две школы Владивостока. Информация о минировании зданий продолжает появляться.

Напомним, что с конца прошлого года подобные сообщения стали поступать в школы, вузы, детские сады, а также административные учреждения дальневосточных городов регулярно. Угрозы не подтверждаются.