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26.02.2020 05:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Биробиджанские школы эвакуировали из-за "минирования"

Текст: Дина Непомнящая

Сообщения о минировании поступили в три школы Биробиджана. Прошли эвакуации. Информацию анонимов проверяют правоохранители.

Мэрию Биробиджана эвакуировали из-за угрозы взрыва

Взрывные устройства ищут в школах № 6 и 14 и гимназии № 1, передает ТАСС со ссылкой на информацию городской администрации.

Сегодня из-за аналогичных сообщений также были эвакуированы все школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, 14 учебных заведений Благовещенска и две школы Владивостока. Информация о минировании зданий продолжает появляться.

Напомним, что с конца прошлого года подобные сообщения стали поступать в школы, вузы, детские сады, а также административные учреждения дальневосточных городов регулярно. Угрозы не подтверждаются.

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