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26.02.2020 09:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Приземление вертолета Ка-27ПС на трассу Камчатки попало на видео

Текст: Юлия Гарднер

Минобороны РФ опубликовало видео, на которое попала высадка противодиверсионной группы на трассу Камчатки.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
На Камчатке вертолеты Ка-27 приземлились на палубу корабля

Это было сделано в рамках учения. По легенде диверсионно-разведывательная группа условного противника попыталась прорваться к Петропавловску-Камчатскому по федеральной автомобильной трассе, которая ведет в Елизово. На ее перехват выдвинулись Корабельные поисково-спасательные вертолеты КА-27ПС и транспортно-боевой вертолет Ка-29 с противодиверсионной группой на борту.

На 22-м километре предварительно перекрытой трассы они отыскали и заблокировали машину противника. Огневую поддержку и прикрытие с воздуха спецподразделению оказывал экипаж вертолета Ка-29.

Посадка вертолета на трассу выполнялась впервые.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Минобороны ДФО Камчатский край РГ-Видео

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