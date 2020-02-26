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26.02.2020 16:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Друзья рассказали об ульяновском школьнике, ранившем учительницу

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Фото: Антон Уницын / РИА Новости Фото: Антон Уницын / РИА Новости
Фото: Антон Уницын / РИА Новости

Друзья и знакомые 15-летнего ученика ульяновской школы, ранившего ножом учительницу, назвали его "спокойным и добрым" сообщает РИА Новости.

По опубликованной информации Следкома, восьмиклассник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу в среду утром перед уроком в кабинете математики. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
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Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан.

Учительница, получившая ранение в живот, прооперирована. Врачи говорят, что она находится в состоянии средней тяжести.

Информационное агентство приводит высказывания сверстников о подозреваемом.

"Я дружу с ним. Он добрый, спокойный и неагрессивный", - говорит один из его друзей. Тем не менее, он же сообщил, что в последнее время его друг начал размещать на своей странице в социальных сетях "очень странные посты", а также "вел странную группу, которую потом закрыли".

Еще один знакомый рассказал, что подозреваемый не хотел нападать на педагога, и это "вышло случайно": "Он хотел ударить ученика из параллельного класса, не ножом… Он нормальный, видимо, нервы сдали".

В пресс-службе СУ СК по региону сообщили, что подросток на учете не состоял.

После допроса очевидцев следователи сообщили, что подросток, ударивший ножом учительницу, сделал это "без причины".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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