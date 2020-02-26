Друзья рассказали об ульяновском школьнике, ранившем учительницу

Друзья и знакомые 15-летнего ученика ульяновской школы, ранившего ножом учительницу, назвали его "спокойным и добрым" сообщает РИА Новости.

По опубликованной информации Следкома, восьмиклассник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу в среду утром перед уроком в кабинете математики. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство.

Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан.

Учительница, получившая ранение в живот, прооперирована. Врачи говорят, что она находится в состоянии средней тяжести.

Информационное агентство приводит высказывания сверстников о подозреваемом.

"Я дружу с ним. Он добрый, спокойный и неагрессивный", - говорит один из его друзей. Тем не менее, он же сообщил, что в последнее время его друг начал размещать на своей странице в социальных сетях "очень странные посты", а также "вел странную группу, которую потом закрыли".

Еще один знакомый рассказал, что подозреваемый не хотел нападать на педагога, и это "вышло случайно": "Он хотел ударить ученика из параллельного класса, не ножом… Он нормальный, видимо, нервы сдали".

В пресс-службе СУ СК по региону сообщили, что подросток на учете не состоял.

После допроса очевидцев следователи сообщили, что подросток, ударивший ножом учительницу, сделал это "без причины".