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26.02.2020 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омбудсмен разберется с подготовкой нападения на школу в Саратове

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя заявила, что создаст рабочую группу, которая займется ситуацией с задержанием двух подростков, которые, по данным правоохранительных органов, готовили нападение на школу.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
Видео: В Саратове подростки признались в подготовке нападения на школу

Как передает ТАСС со ссылкой на омбудсмена, она намерена взять эту ситуацию под свой контроль и выяснить все обстоятельства.

В среду Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Саратове задержаны двое подростков 14 и 15 лет, которые собирались напасть на одну из школ. У несовершеннолетних был изъят обрез охотничьей двустволки, также при нападении они намеревались использовать зажигательные смеси, рецептуру изготовления которых нашли в Сети. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как отметила омбудсмен, профилактика деструктивных проявлений в подростковой среде - одна из важнейших задач при работе с детьми.

По словам Татьяны Загородней, в прошлом году в Саратовской области было проведено восемь обучающих семинаров с педагогами, работниками комиссий по делам несовершеннолетних по работе в социальных сетях и блокировке деструктивного контента.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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