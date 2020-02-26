Ульяновский СК опубликовал видео с места нападения на учительницу

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Ульяновский Следком разместил видео с места покушения на педагога.
Напомним, местный 15-летний школьник напал на 59-летнюю учительницу с ножом.
Потерпевшая была госпитализирована, подозреваемый уже задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
На опубликованном региональным Следственным комитетом фрагменте виден пустой кабинет математики, где произошло нападение, а также - как сотрудник следственно-оперативной группы фотографирует лежащее на полу у последней парты орудие покушения.