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26.02.2020 15:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ульяновский СК опубликовал видео с места нападения на учительницу

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Фото: Андрей Махонин/ТАСС Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Ульяновский Следком разместил видео с места покушения на педагога.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Напомним, местный 15-летний школьник напал на 59-летнюю учительницу с ножом.

Потерпевшая была госпитализирована, подозреваемый уже задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

На опубликованном региональным Следственным комитетом фрагменте виден пустой кабинет математики, где произошло нападение, а также - как сотрудник следственно-оперативной группы фотографирует лежащее на полу у последней парты орудие покушения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск РГ-Видео

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