В Перми мошенники попросили деньги у бизнесменов от лица вице-премьера

В Пермском крае некоторые предприниматели получили письма от председателя правительства Пермского края Антона Удальева. В них содержится призыв перевести деньги на поддержку важных социальных программ, которые невозможно осуществить "в условиях острого дефицита регионального и муниципальных бюджетов".

В своем блоге Instagram Антон Удальев назвал реальных авторов письма "особо одаренными жуликами", а сам текст письма - "песней".

- Надеюсь, на уловку мошенников никто не попался. Заявление в правоохранительные органы уже написал. Будьте бдительны и берегите себя, - отметил вице-премьер в своем Instagram.

Вниманию посетителей блога был представлен скан одного из писем, где содержится просьба направить 120 тысяч рублей для строительства жилья малоимущим.

Как ранее писала "РГ", похожие письма в конце декабря прошлого года получили предприниматели Башкирии. Мошенники рассылали письма за подписью вице-премьера правительства региона и министра труда РБ Ленары Ивановой, в которых просили предприятия финансово поддержать значимые мероприятия, запланированные в республике. Тогда вымогатели также прикрывались тяжелой финансовой обстановкой в регионе и просили деньги на обустройство жилья для "социально слабых групп населения".

Примечательно, что в письмах, разосланных башкирским бизнесменам, присутствовал ряд важных нестыковок: неверно была указана должность чиновницы, от имени которой они рассылались, использовался неверный бланк, поддельная подпись. В пермском варианте также есть существенная ошибка - на опубликованном письме изображен элемент герба Приморского края (золотой тигр на фоне зеленого щита). Официальная символика Прикамья - белый медведь на красном геральдическом щите.