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26.02.2020 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Саратове подростки признались в подготовке нападения на школу

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ распространил видео фрагментов следственно-оперативных действий по уголовному делу в отношении саратовских подростков, которые признались в подготовке нападения на одну из школ города.

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Как уже сообщала "РГ", в Саратове возбуждено уголовное дело в отношении двух школьников, подозреваемых в подготовке к убийству двух и более человек. По версии правоохранителей, подростки 14 и 15 лет собирались совершить нападение на школу, используя обрез охотничьего ружья и зажигательные смеси.

На видеозаписи подозреваемых предупреждают об ответственности за ложное сообщение о преступлении, а также демонстрируется двухствольный обрез, изъятый в заброшенном помещении бомбоубежища. На другом фрагменте видео подростки отвечают на вопросы. Несовершеннолетние рассказывают, что планировали совершить преступление в мае и собирались убить порядка сорока человек.

По данным пресс-службы областного управления СК, сейчас решается вопрос о избрании задержанным меры пресечения.

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