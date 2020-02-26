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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Поэт в тельняшке

После взрыва мины моряк потерял сознание, но выплыл на "автопилоте"
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 41(8095)
Несмотря на солидный возраст - 96 лет, - Юрий Александрович Чернобыльский и по сей день остается энергичным человеком с прекрасной дикцией. О фронтовых годах напоминают ордена и тельняшка, которую он часто носит. Своим долголетием ветеран обязан не только неиссякаемому оптимизму, но и творчеству. Сочинив свое первое стихотворение в пятилетнем возрасте, он не прекращает писать.

Ему было семнадцать лет, когда началась война. Из Днепропетровска семью эвакуировали в Новосибирск.
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- К нам в школу пришел красавец-лейтенант из высшего тихоокеанского морского училища. И я, пока отец был в командировке, удрал из дома. Поехал поступать, - вспоминает Юрий Чернобыльский.

Впрочем, учеба была недолгой. В 1942-м году пошел служить боцманом в бригаде торпедных катеров. Сначала охранял границу, а затем участвовал в сражениях за Курильские острова. На всю жизнь Юрий запомнил харакири японских смертников. Война есть война.

Однажды катер, на котором служил Чернобыльский, подорвался на мине. Боцмана взрывной волной выкинуло за борт. Он потерял сознание, и то, что выжил, можно назвать чудом. Помог "автопилот", натренированные навыки, умение часами держаться на плаву даже в полной амуниции.

- В августе 1945-го мы получили приказ командующего фронтом срочно высадить десант. И если бы опоздали всего на два часа, Курилы могли достаться американцам. Завидев нас, корабли эскадры союзников были вынуждены ретироваться, - вспоминает Чернобыльский.

В Новосибирск он вернулся в 1947 году. Окончив строительный вуз, перебрался в Омск, где живет и сегодня. Ему есть чем гордиться: здание СибГУФК, цирк, музыкальный театр, областная клиническая больница, библиотека имени Пушкина и многое другое построено в Омске при его непосредственном участии.

Кроме того, Юрий Александрович уже выпустил два десятка сборников. Жанры разные - от баллад до эпиграмм и частушек. Есть даже биография в стихах.

- Он очень легко все рифмует, - отмечает председатель Клуба пушкинистов Надежда Толмачева. - Однажды переделал одну из сказок Александра Сергеевича на современный лад. Получилось остроумно и талантливо.

Ветеран ждет Дня Победы, когда будут звонки с утра до позднего вечера, и придут друзья из Омского морского клуба. Им он обязательно прочтет свои новые стихи.

Стихи Ю. А. Чернобыльского

Куда б ни пошел я работать: на шахту,

На стройку большую, завод или склад, -

Вовек не забыть корабельную вахту,

Тельняшку морскую да черный бушлат.

Вовек не забыть мне матросскую дружбу,

"Братишек" своих (на жаргоне морском).

А спросят меня про военную службу,

Я гордо отвечу: "Служил моряком!"

Общество История Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск 75-летие Победы

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