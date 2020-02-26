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26.02.2020 06:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Три кусочка сосиски

Дом ветеранов решил взыскать с инвалида расходы на его содержание
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 41(8095)
Больше полумиллиона рублей намерен взыскать с подопечного инвалида Новосибирский дом ветеранов. Иск на сумму 527 882 рубля 48 копеек к Александру Жукову учреждение подало в Заельцовский районный суд. Рассмотрение дела началось.
Александр Жуков: Я намерен отстаивать справедливость — в столовую не хожу, значит, за питание не плачу. Фото: Татьяна Кравченко Александр Жуков: Я намерен отстаивать справедливость — в столовую не хожу, значит, за питание не плачу. Фото: Татьяна Кравченко
Александр Жуков: Я намерен отстаивать справедливость — в столовую не хожу, значит, за питание не плачу. Фото: Татьяна Кравченко

Этот спор социального учреждения с подопечным продолжается уже несколько лет. Как уже писала "РГ" ("Победа Жукова", номер от 11.07.18), Александр Жуков считает, что получатель социальных услуг вправе выбирать их перечень самостоятельно. Например, Жуков нуждается в проживании, но отказывается отдавать львиную долю своей пенсии за питание в стационаре - качество и количество еды его не устраивает.

В Новосибирске волонтер, рассказавшая правду о доме ветеранов, лишилась работы

О питании скажем чуть подробнее. Те, кто эту услугу получает и ходит в столовую Новосибирского дома ветеранов, поведали "РГ" много интересного. Например, о том, что им не положена сосиска целиком - она слишком большая для порции. Поэтому сосиски тут рубят на части и раздают по кусочкам. "Я все порезанные кусочки сложил вместе, получилось сантиметров семь", - поделился расчетами один из проживающих.

- Дали такой кусочек рыбки, что я его еле разглядел, - жалуется другой постоялец дома ветеранов. Он живет тут около года и еще не успел привыкнуть к местным порядкам. - Котлеты невкусные, а все-таки еда, они остаются, но попросишь добавки - когда дают, а когда нет. Жалко им, что ли? Готовить самим запрещено - хотя, говорят, в Речкуновском доме есть специальная кухня, где люди могут себе что-то разогреть. А у нас нельзя ничего. Пожалуйста, разберитесь.

Но разобраться в этой странной ситуации пока не может никто. Прежний директор дома Лариса Пугачева на претензии стариков еще несколько дней назад отвечала просто: "Это сбалансированное питание. Кому не нравится, может съезжать". 17 февраля появилась информация о том, что Лариса Пугачева от должности освобождена. Но изменится ли что-то с питанием, пока говорить рано.

А Жуков давным-давно подал руководству дома ветеранов письменный отказ от питания, не ходит в столовую и, соответственно, не платит за еду. За это его пытались выселить - откуда ни возьмись появилось заключение каких-то врачей о том, что он не нуждается в стационарном обслуживании. Его обвиняли в "неадекватном поведении" (это цитата из одного из исковых заявлений), приводили в его комнату психиатров. В общем, много уже было чего из-за отказа Жукова принимать казенную пищу. Потому как поставщик социальных услуг - дом ветеранов, а также региональное министерство труда и социального развития простую логику Жукова не разделяют. В предыдущих судебных процессах всплывал даже приказ областного министра Ярослава Фролова о том, что в стационарном учреждении оказывают не множество мелких услуг, а единый комплекс, который нельзя дробить на части и оплачивать по отдельности.

Фото: Татьяна Кравченко
"РГ" и волонтер Ирина Шульгина спасают обитателей Новосибирского дома ветеранов

Со стоимостью комплекса все еще удивительнее - за него каждый проживающий платит 75 процентов своего дохода, будь этот доход хоть три тысячи рублей, хоть двадцать три. Чиновники считают, что таков закон. Однако в федеральном законе "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" ничего подобного не сказано. Там говорится о том, что размер платы за социальные услуги рассчитывается на основании тарифов, но при этом не может превышать 75 процентов дохода приживающего. Согласитесь, это разные формулировки. Но сколько бы "РГ" ни писала об этом, и сколько бы ни судился Жуков, система не меняется. Хотя еще в ноябре 2017 года Новосибирский областной суд, рассматривая дело Жукова во второй инстанции, определил: за неполученные услуги никто платить не должен. И взыскать с проживающего деньги за нетронутое питание нельзя.

Однако дом ветеранов не оставляет попыток наказать "отказника" рублем. Нынешний иск к Жукову, охватывающий период с марта 2017 года по сентябрь 2019-го, рассчитан уже по-другому. В отделении Пенсионного фонда отказались сообщить дому ветеранов размер пенсии инвалида. И тогда дом вменил ему фактические расходы, которые якобы понес в связи с проживанием инвалида. По шестнадцать с лишним тысяч рублей за месяц (это в два раза больше пенсии Жукова), вот и набежало больше полумиллиона.

Тем временем

Сейчас Пенсионный фонд ответил на запрос суда о размере пенсии - и дом ветеранов намерен сумму иска уменьшить. Но дело даже не в сумме, считает представитель Жукова - Арслан Исангулов: "Истец обязан доказать факт оказания услуг, - считает он. - Нужны соответствующие документы, это подтверждающие, и основанный на них расчет задолженности".

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