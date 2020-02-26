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26.02.2020 06:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Шестнадцатилетняя "старуха"

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 41(8095)
В детстве Маргарита Байгачева мечтала стать учительницей - но началась война. Первая запись в трудовой книжке юной омички сделана 2 октября 1941 года. В цехе эвакуированного из Запорожья моторостроительного завода девушку, которой еще не исполнилось шестнадцати, прозвали "старухой". Большинство работников было еще младше.
Эту вазочку мама маленькой Риты купила на ее первую зарплату. Фото: Светлана Сибина/РГ Эту вазочку мама маленькой Риты купила на ее первую зарплату. Фото: Светлана Сибина/РГ
Эту вазочку мама маленькой Риты купила на ее первую зарплату. Фото: Светлана Сибина/РГ

- Буквально в считаные дни после начала войны улицы заметно опустели. Мужчины ушли на фронт. Остались женщины, дети, инвалиды. Все, кто мог, пошли работать на завод, - вспоминает Маргарита Семеновна. - Пока возводились цеха, мы трудились в палатках. Завод, построили за считанные недели, станки не останавливались ни на минуту.

96-летний ветеран из Омска продолжает писать стихи

За работой подростков строго следили наставники. Мотор у военного самолета должен работать, как часы. Однажды произошло ЧП - в лоток с готовой продукцией попал брак. Искать виноватых сразу пришли сотрудники НКВД.

- Трое чекистов с широченными плечами требовали выдать врагов народа. Грозились расстрелять всех на месте, - вспоминает Маргарита. - Я едва не умерла от страха. К счастью обошлось, "вредителей" среди нас так и не нашли.

Она до сих пор вздрагивает, вспоминая этот визит. Ночью в марте 1938 года люди в форме НКВД пришли за ее отцом. Через неделю, без суда и следствия, расстреляли.

С началом войны братья Маргариты и сестра-фельдшер ушли на фронт. В их квартиру подселили семью эвакуированных. Девочка с матерью перебрались на кухню. Впрочем, несмотря на суровые дни, в их жизни были и радости.

- Помню, как я принесла домой свою первую зарплату, - вспоминает Маргарита Байгачева. - Мама, не веря своим глазам, несколько раз ее пересчитывала, а потом расплакалась. Сказала, что в первый раз в жизни держит в руках столько денег. Назвала меня кормилицей. А ко дню рождения купила мне подарок - прекрасную голубую сахарницу. Вот она. Я берегу ее до сих пор.

На заводе, девушке, выполнявшей норму, полагалось 700 граммов хлеба (матери выдавали вдвое меньше). В качестве премии передовики получали порцию супа из селедки. Вечно голодным детям не надо было лучшей награды. Те, кто поменьше, подставляли под ноги ящики, чтобы доставать до станка. Смена длилась двенадцать часов. Работали подростки две недели в день, а потом столько же в ночь.

О том, что происходит на фронте, узнавали из газет, которые приносили в цех. До дыр зачитывали заметки об успехах на фронте.

- И, наконец, нам объявили о Победе. Как мы радовались, не передать. Кричали "ура", обнимались, пели. А один из рабочих на радостях подхватил меня и подбросил в воздух, - вспоминает Маргарита Семеновна.

После войны жизнь кардинально поменялась. Маргарита окончила школу бухгалтеров. Трудовой стаж - сорок лет. В 1989 году реабилитировали отца. Вместе с мужем воспитала троих прекрасных детей. Сейчас у нее четыре внука и семь правнуков. Благодаря бабушке, грудь которой украшает медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", День Победы для большой семьи - особенный. Несмотря на годы лишений и почтенный возраст, она остается очень светлым человеком.

- Даже не представляете, какое счастливое время наступило. Живи и радуйся. Мне уже 95 лет, но я мечтаю дожить до ста, до нового юбилея Победы, - улыбается Маргарита Семеновна.

Справка "РГ"

За годы войны омские оборонные предприятия отправили на фронт 15 тысяч авиадвигателей, 3,8 тысячи истребителей и бомбардировщиков, 6,9 тысячи знаменитых танков Т-34, восемь тысяч радиостанций, более 1,3 миллиона корпусов реактивных снарядов, в том числе и для "катюши".

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