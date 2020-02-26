На Ставрополье ураган повредил около сотни жилых домов

В Ставропольском крае еще два городских округа ввели режим чрезвычайной ситуации. Там сейчас ликвидируют последствия вчерашнего разгула стихии, сообщили в пресс-службе главы Ставропольского края.

Речь идет о Буденновском и Нефтекумском городских округах. Они граничат с Советским ГО, где решение ввести режим ЧС власти приняли еще накануне. Именно на этой территории ураганный ветер и пылевая буря нанесли наибольшие повреждения.

Сообщается, что в трех округах пострадали до сотни жилых домов, в том числе и многоквартирные.

- В частности, полностью лишился кровли многоквартирный дом в Буденновске, в Нефтекумске серьезные повреждения мягкой кровли получили 12 таких зданий, в Советском городском округе повреждены кровли 7 многоквартирных домов, - рассказали в пресс-службе губернатора.

Сильный ветер повредил и несколько школ и детских садов, домов культуры, спортивных зданий, больниц и поликлиник.

Также сообщается, что из-за непогоды пострадали два человека в Пятигорске и один в Буденновске. Им оказана необходима помощь, угрозы жизни нет.

Введенный режим чрезвычайной ситуации, как уточняют в правительстве Ставрополья, поможет привлечь краевые средства для ликвидации последствий бури. По предварительной информации, ущерб оценивается в 60 миллионов рублей.