В КБР за застолье в больнице уволили главврача и двух сотрудников

Главный врач центральной районной больницы Терского района Кабардино-Балкарии уволена приказом министра здравоохранения республики. Как сообщили в самом министерстве, причиной стали сразу несколько нарушений, которые выявила проверка 22 февраля.

- Руководством минздрава КБР дана крайне отрицательная оценка действиям сотрудников медучреждения, инициирована проверка. Произошедшее неприемлемо для медицинского учреждения, а подобное поведение сотрудников недопустимо по отношению к пациентам, - говорится в официальном аккаунте Instagram регионального ведомства.

Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано, что врачи в одном из кабинетов больницы устроили застолье с шампанским в отделении педиатрии. Родители с больными детьми при этом ожидали приема в коридоре. В это же время им сказали, что заведующая отделением принимала пациентов, но вошедшая в кабинет женщина с камерой увидела, как медик занимается покупкой парфюмерии.

По итогам проверки министерства в лечебном учреждении, главврач отстранена от должности, также уволены работник регистратуры и заведующая педиатрическим отделением больницы. Остальные сотрудники получили строгие выговоры с занесением в личное дело.

В минздраве пообещали, что проверкой инцидента дело не закончится и в медучреждении пройдет комплексная проверка качества оказываемых услуг. По ее результатам примут ряд организационных мер.