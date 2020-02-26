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26.02.2020 12:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Калининград возглавил топ перспективных туристических направлений мира

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Калининград занял первое место в списке 25 мировых направлений, популярность которых среди туристов будет расти в ближайшие месяцы.

Топ-25 составлен популярным туристическим порталом TripAdvisor, который объявил итоги премии Travellers' Choice Awards за 2020 год. Этот рейтинг туристических направлений по всему миру был составлен на основе отзывов путешественников о ресторанах, отелях и достопримечательностях, опубликованных на сайте, а также идей для будущих поездок.

Фото: iStock
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По мнению создателей рейтинга, Калининград лидирует благодаря бесплатному процессу получения электронной визы - теперь регион гораздо легче посетить. На сайте город описывается как "крошечный кусочек России, расположенный на побережье Балтийского моря между Литвой и Польшей". Составители отметили, что регион известен крупнейшими запасами янтаря, который добывался здесь столетиями. Главная достопримечательность города - Кенигсбергский кафедральный собор".

Кстати, Калининград - единственный российский город, попавший в топ. В первую пятерку новых точек притяжения путешественников вошли также Саранда (Албания), Бейрут (Ливан), Луксор (Египет) и Наусса (Греция).

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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