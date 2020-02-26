"Составлю иск по взысканию дополнительных выплат для обеспечения ребенка жилым помещением - жилищных алиментов".

"Закон только вступил в силу, судебная практика и позиция Верховного суда появится года через полтора! Но мы с вами не будем терять времени! Так, расходы на жилье вы, скорее всего, уже несете ежемесячно, а это немаленькие суммы".

Такие объявления юридические компании начали активно публиковать после 17 февраля, когда вступил в силу новый закон. Фактически у юристов, специализирующихся на семейном праве, появился новый вид услуг.

Интерес к теме есть. Юристов забрасывают вопросами. Среди интересантов в основном женщины в разводе, живущие в съемном жилье с детьми или выплачивающие ипотеку. Правда, пока все их обращения на стадии рассмотрения документов. Более того, юридические конторы активно ищут подходящих клиентов.

"Возьму первого обратившегося клиента, претендующего на выплату жилищных алиментов, под личное кураторство без оплаты услуг - на протяжении всего процесса", - предлагается в одном из объявлений. Юристы готовы все сделать бесплатно, но при одном условии: весь процесс будет публичным.

Поле для работы у юристов по разводам в Петербурге довольно обширное. Так, по данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Северной столице, в прошлом году было выявлено свыше 2700 злостных неплательщиков алиментов, а на начало 2020 года свыше 3300 человек оказались невыездными.

Юркомпании, специализирующиеся на семейном праве, начали активно публиковать объявления после 17 февраля, когда вступил в силу новый закон

В целом по стране к ответственности привлечено свыше 50,8 тысячи злостных неплательщиков алиментов.

В судах интересы супруга, с которым остается ребенок, все чаще представляют юридические бюро. На этом рынке существует значительный разброс цен. Так, консультация специалиста стоит от 500 до четырех тысяч рублей, представительство в суде - от 10 тысяч. Ряд компаний ранжируют цены на свои услуги. Добиваться фиксированной выплаты в размере регионального МРОТ дешевле, чем инициировать взыскание процентов от зарплаты экс-супруга. Также фирмы предлагают такую услугу, как "алименты под ключ", ее цена - от 15 до 40 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в фирмах, предлагающих такие услуги, часто намекают, что высоких цен на юридическую помощь бояться не стоит, так как судебные издержки ложатся на проигравшую сторону. А судебная практика такова, что иски по взысканию алиментов удовлетворяются в большинстве случаев.

Некоторые юридические фирмы уже запустили рекламу со слоганами типа "Больше алиментов с бывшего супруга". Однако бума судебных исков, скорее всего, ждать не стоит.

Дело в том, что среди главных условий для получения "квартирных алиментов" значится отсутствие регистрации у экс-супруга и, соответственно, у общего ребенка. То есть если женщина прописана у своих родителей, пусть даже там не проживает, у нее все равно не получится претендовать на квартирные алименты. В Петербурге в Центре учета и социального обслуживания граждан без определенного места жительства в прошлом году было зарегистрировано 360 детей. Гипотетически только матери и отцы этих 360 детей могли бы обратиться с иском. Но и тут есть нюансы: статус бездомных зачастую получают полные семьи, например, чтобы записать ребенка в школу или детский сад при отсутствии городской регистрации. И по факту положение многих таких семей далеко не отчаянное.

Поэтому пока юристам, готовым взыскивать "квартирные алименты", остается только ждать клиентов в надежде на формирование новой судебной практики. Между тем рост количества обращений фиксируют юристы, специализирующиеся на оформлении брачных договоров.

Об этом "РГ" сообщила адвокат Елена Серебрякова. По словам Серебряковой, инициаторами составления брачных договоров, как правило, выступают те, чье имущество стоит дороже. Цена вопроса - 5000-15 000 рублей. Юридические фирмы не меняют пока прайсы на эту услугу, эксперт объясняет это в первую очередь тем, что брачный договор - это услуга сопутствующая и принципиально она не влияет на прибыль компании.

Адвокат Дмитрий Зацаринский уверяет, что интерес к брачным договорам растет уже пятый год подряд. Так, если в 2017 году по всей стране было заключено 88 тысяч таких договоров, то в 2018-м - уже 110 тысяч, а за первые десять месяцев 2019 года нотариусы удостоверили свыше 92 тысяч договоров. При этом свыше 20 процентов всех брачных контрактов были заключены в Москве и Петербурге.