В Петербурге завели дело после наезда машины на пешеходов

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после ДТП в Купчино, где автомобиль ВАЗ влетел в группу пешеходов, находившихся на тротуаре. Пострадали четыре человека, один из них умер в больнице.

Как уточнили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, скончался 73-летний пенсионер, он получил самые серьезные травмы. В больнице в состоянии средней степени тяжести находятся две школьницы, одной 13 лет, другой - 14. Состояние еще одной пострадавшей, это 31-летняя женщина, врачи оценивают как удовлетворительное.

По предварительным данным полиции, водитель ВАЗа не виновен: за несколько секунд до того, как легковушку выбросило на тротуар, в автомобиль ВАЗ влетела машина Mazda 3, за рулем которой находился 21-летний молодой человек. Иномарка поворачивала налево и врезалась в ехавший по встречной полосе ВАЗ.

В отношении водителя иномарки возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения".