Уголовным делом завершилась прокурорская проверка в Павловском районе Кубани, где в середине прошлой осени родители учеников СОШ N 12, узнав о том, что их дети экстренно переводятся в другое учебное заведение, объединились в "штаб сопротивления" и написали в "Российскую газету".

Как мы уже рассказывали, родители возмутились, что принятое без замечаний к началу учебного года здание школы спустя два месяца признали аварийным и задались вопросом, куда ушли бюджетные деньги, якобы потраченные на ремонт ("Не пришлись к селу" - "РГ" от 14.01.2020). Сейчас в этом разбираются следователи.

Конфликт высветил массу других проблем, которые после публикации в газете продолжают обсуждать сельчане. Станица Павловская - райцентр одного из самых крупных аграрных муниципалитетов края, продукцию здешних сельхозпредприятий знают по всей стране. Их хозяева получают солидные барыши, а местные жители остаются с копившимися десятилетиями социальными проблемами. С советских времен в районе не появилось ни одной школьной новостройки, хотя большинство зданий, где учатся дети, давно обветшали. Из пяти станичных школ две были построены казаками еще в начале прошлого века, в том числе СОШ N 12. Напротив нее живет многодетная семья Елены и Михаила Курбала. Из окон дома хорошо просматривается участок в два с лишним гектара со старым школьным зданием. Михаил Курбала проучился в нем десять лет.

- В свое время проблемы с ремонтом колхоз на себя брал, - вспоминает он. - Председатель даже заказал проект новой школы, но построить не успел: колхоз развалился, а земля отошла крупному холдингу.

Выяснить, как агробароны пополняют районную казну и бюджет сельских поселений, не удалось: это тайна за семью печатями

Земля - главное богатство района. Здесь свыше 160 тысяч гектаров сельхозугодий. 65 процентов из них приносят прибыль агробаронам, живущим, как правило, далеко отсюда. Но выяснить, как они пополняют районную казну и бюджет сельских поселений, не удалось: это тайна за семью печатями.

Самый большой земельный клин района находится в управлении агрокомплекса "Выселковский". Станичники жалуются, что, после того "как земля за речкой отошла к этой фирме, закрыли ДК, где дети и взрослые занимались народным творчеством. Зато теперь в этом здании открылся фирменный магазин".- Тут, за речкой, треть станицы живет - десять тысяч человек, а детям пойти некуда, - сетует Елена Курбала. - ДК не работает, сырзавод закрыли. Торговые точки появились и там, где стоял авторемонтный завод. Куда местным жителям податься, если работы нет, да и отдохнуть негде?

Тревогу станичников разделили читатели. По их подсчетам, под контроль известного агрокомплекса только в Павловском районе отошло семь населенных пунктов. Большинство бывших колхозников лишились работы и были вынуждены за бесценок продать свои паи новым хозяевам.

"Взволновала меня статья "Не пришлись к селу", - написал местный житель, в прошлом специалист сельского хозяйства, а ныне пенсионер Николай Васильевич Сидоренко. - Корреспондент задалась вопросом, почему на Кубани, в крупнейшем аграрном регионе, станицы приходят в упадок? А потому, высказываю свое мнение, что бывшие колхозы оказались в собственности агрохолдингов, владельцы которых заботятся не о людях, а о собственном кармане. Они делают упор на возделывание высокорентабельных культур, сокращают затраты в первую очередь на оплату труда и, самое печальное, сокращают людей, оставляя их без средств к существованию. Я много лет работал в колхозе, который построил более 50 квартир для нас, газифицировал станицу, осветил многие улицы, содержал клубы, детские сады, помогал школам. Сейчас такая забота в прошлом. Главное - ее величество прибыль".

Ситуацией на селе обеспокоен и губернатор Кубани, в недавнем разговоре с журналистами краевых СМИ назвал приоритетной задачей всех органов власти создание условий для комфортной жизни на селе. А для этого надо иметь в шаговой доступности не только дома культуры, детские сады, современные школы, но и место работы.

Мнение

Александр Шипулин, председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России (АККОР), член Общественной палаты РФ:

- Ситуация в Павловском районе типична для Кубани, где в свое время была сделана ставка исключительно на развитие крупных агрохолдингов. В результате колоссальные земельные ресурсы оказались сосредоточены в руках немногочисленных хозяев. Причем большинство из них зарегистрированы в других местах, где платят основные налоги, а местных жителей зачастую даже не трудоустраивают, предпочитая возить вахтовым методом наемных работников. Чтобы прокормить семьи, сельчане вынуждены искать заработки на стороне. И нам понятны и близки слова главы государства о том, что агропромышленный бизнес должен больше думать о сельских жителях, качестве их жизни.

Раньше социальными вопросами на селе занимались колхозы и совхозы, а руководители хозяйств, их семьи жили там же. Сейчас эту роль выполняют фермеры. Например, наше хозяйство, созданное на основе приемной семьи, расположено на хуторе Восточном Ленинградского района. Здесь живут и наши дети, внуки посещают школу, детский сад и клуб. Поэтому заботу о социальном развитии хутора берем на себя.

За десять лет число работающих фермеров и малых сельхозорганизаций в стране сократилось на 37 тысяч, или на 20 процентов. К такому выводу пришли во время Всероссийской сельхозпереписи. Причина - в захвате земли крупным агробизнесом, с которым фермерам приходится судиться за каждый гектар пашни. Не решив этой проблемы, невозможно повысить эффективность малого агробизнеса, создать новые рабочие места на селе и остановить миграцию из малых населенных пунктов. Нужно менять приоритеты в развитии АПК, отдавая их семейным предприятиям, тем же фермерам, которые живут в станицах и на хуторах, где обрабатывают землю.

В ожидании Столыпина?

Со страниц "РГ" дискуссия о социальной ответственности крупного аграрного бизнеса вылилась в социальные сети. Вот только несколько цитат.

Сергей Коваленко: "Полностью согласен с жителями станицы Павловской: земля для агробаронов - это просто актив, а все что не приносит прибыль - им неинтересно".

Елена Кабанова: "В начале прошлого века Петр Столыпин назвал землевладельцев крупной культурной силой в великом деле устроения государства. Реформа Столыпина была направлена на уменьшение крупных, но в пользу мелких и средних землевладельцев. На Кубани тогда не было помещиков и соответственно крупных землевладельцев. Может, поэтому из шести нынешних павловских школ пять были построены в 1900-1906 годах, то есть как раз в годы столыпинской реформы".

Иван Бойко: "В свое время во главе районов стояли наиболее компетентные и ответственные работники. А теперь к власти нередко приходят темные лошадки, не умеющие организовать на местах работу, которую ждут от них люди, уставшие от нищеты, безработицы и безразличия к их судьбам".

Школа под надзором

- С 13 января учебный процесс СОШ N 12 возобновился в здании Павловской районной школы искусств, - рассказал корреспонденту "РГ" прокурор Павловского района Владимир Парпула. - Ребят на занятия доставляют автобусы. Первое время к нам поступали жалобы, по которым проводилась проверка. Для устранения выявленных нарушений главе муниципалитета внесено представление и нарушения санитарно-эпидемиологического, бюд- жетного законодательства и антитеррористической защищенности учащихся устранены. Соответствующие проверки будут проводиться систематически. Новое здание СОШ N 12 на 450 мест, как и хотели родители, появится на прежнем месте. Уже проведен аукцион на разработку проектно-сметной документации, срок выполнения работ с учетом прохождения государственной экспертизы определен до первого ноября 2020 года. После этого начнется строительство. Что касается здания старой школы, принятого в прошлом августе к новому учебному году без замечаний при наличии явных дефектов, материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").