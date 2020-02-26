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26.02.2020 13:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Кремле дали оценку заявлению Зеленского про Крым

Текст: Кира Латухина

Предложение украинского лидера Владимира Зеленского отмечать "День сопротивления оккупации Крыма" 26 февраля не соответствует реальной ситуации, заявили в Кремле.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По просьбе журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя".

"Я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с РФ", - заметил Песков.

"Мы с такой формулировкой категорически не согласны. Мы считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма", - заключил представитель Кремля.

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