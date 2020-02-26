В Кремле дали оценку заявлению Зеленского про Крым

Предложение украинского лидера Владимира Зеленского отмечать "День сопротивления оккупации Крыма" 26 февраля не соответствует реальной ситуации, заявили в Кремле.

По просьбе журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя".

"Я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с РФ", - заметил Песков.

"Мы с такой формулировкой категорически не согласны. Мы считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма", - заключил представитель Кремля.