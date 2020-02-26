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26.02.2020 11:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назвали 26 февраля кульминационной датой для возвращения в РФ

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Сергей Аксенов в толпе митингующих у стен парламента Крыма 26 февраля 2014 года. Фото: Пресс-служба главы РК Сергей Аксенов в толпе митингующих у стен парламента Крыма 26 февраля 2014 года. Фото: Пресс-служба главы РК
Сергей Аксенов в толпе митингующих у стен парламента Крыма 26 февраля 2014 года. Фото: Пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал кульминационной датой, что во многом определила дальнейшую судьбу полуострова, 26 февраля 2014 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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Глава республики напомнил, что в этот день у стен Верховного Совета Автономной Республики Крым в Симферополе прошел митинг, организованный рядом пророссийских организаций.

- Это был мирный протест, участники которого призвали Верховный Совет республики как единственный легитимный орган власти взять на себя ответственность за мир и безопасность крымчан, - отметил он. - Однако главари экстремистской группировки "меджлис" собрали у парламента агрессивную толпу и спровоцировали столкновения. В результате погибли двое участников митинга - Игорь Постный и Валентина Корнева.

Аксенов назвал 26 февраля 2014 года "точкой невозврата", после чего крымчане окончательно убедились, что их пути с постмайданной Украиной "разошлись навсегда".

- Конечно, в тот день никто из нас еще не знал, что уже 16 марта состоится общекрымский референдум, на котором подавляющее большинство крымчан выскажутся за воссоединение с Россией, что благодаря историческому решению нашего президента воля народов Крыма будет выполнена, что наша крымская мечта получит правовое воплощение, - подчеркнул глава региона. - Но все мы осознавали, что дороги назад нет.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал 26 февраля 2014 года "пиком" сопротивления крымчан, когда "сформировалась наша общая воля, и всем стало понятно, что все происходящее в Киеве нельзя принять ни при каких обстоятельствах".

- Весь наш полуостров оказался в шаге от масштабного межнационального конфликта, - напомнил он на заседании Госсовета. - На Украине были весомые политические силы, заинтересованные в таком развитии событий. Нас упорно толкали в эту пропасть местные экстремисты и профессиональные провокаторы, прибывшие в Крым из-за Перекопа, за спиной у которых уже был свежий опыт евромайдана. Только мужество, политическая мудрость и выдержка крымчан разных национальностей не позволили реализовать этот кровавый сценарий. Нам удалось предотвратить бойню на улицах крымских городов и направить политический процесс в правовое русло.

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