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26.02.2020 11:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шезлонги вместо прилавков

Презентован проект реконструкции набережной Коктебеля
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Крым № 40(8094)
Пять разных функциональных зон, почти 15 тысяч квадратных метров приморской части, вытянувшихся без малого на два километра, - таков проект новой набережной Коетебеля, презентованной местным жителям и предпринимателям разработчиком проекта "Единой строительной компанией".
Зоны для променада, беговые и велодорожки соединят пять функциональных зон. Фото: Эскиз из презентации "Единой строительной компании" Зоны для променада, беговые и велодорожки соединят пять функциональных зон. Фото: Эскиз из презентации "Единой строительной компании"
Зоны для променада, беговые и велодорожки соединят пять функциональных зон. Фото: Эскиз из презентации "Единой строительной компании"

Как рассказал архитектор компании-разработчика Валентин Филиппов, в поселке наконец появится канализация. Теперь коллектор будет на каждой улице. Очищать обещают даже дождевые стоки. Площадь пляжей удвоится, а вот количество торговых мест сократится почти вдвое. И это, похоже, самая болезненная тема для жителей курортного поселка.

В Коктебеле снесут десятки самостроев для реконструкции набережной

Тихая, парковая, культурно-историческая, спортивно-парковая и фестивальная - такие зоны будут плавно перетекать одна в другую. Тихая зона с гамаками и шезлонгами, невысокими растениями начнется у отеля "Белый грифон" и протянется до улицы Десантников. Это ближняя к Кара-Дагу часть поселка. Здесь и вообще в Коктебеле площадь пляжей обещают нарастить за счет отсыпки с нынешних 23 тысяч квадратных метров до 47 тысяч. Их ширина увеличится до 30 метров. В перспективе в этой части поселка может появиться яхт-клуб. Пока его условно называют стоянкой маломерных судов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Набережную Коктебеля реконструируют за четыре миллиарда рублей

Пляжная зона перейдет в культурно-историческую, главной достопримечательностью которой будет дом-музей Максимилиана Волошина. Эту зону ограничат пансионатом "Голубой залив", расположенным уже на некотором отдалении от моря. Далее - парковая зона и спортивная, у оздоровительного комплекса "Приморье". И, наконец, фестивальная зона, на восточной оконечности поселка, естественной границей которой станет холм Юнге.

Все пять функциональных территорий создадут в едином стиле, который должен подчеркнуть индивидуальность поселка. Зоны для променада, беговые и велодорожки, освещение, клумбы, малые архитектурные формы должны сочетаться друг с другом и ландшафтом курорта.

В теле набережной пройдет канализационный коллектор. Поскольку это нижняя точка поселка, стоки будут собираться здесь и насосными станциями перекачиваться в очистные сооружения. Все будет закрыто, проектировщики и строители уверяют, что никаких запахов никто не почувствует. Кстати, очистные строят с заделом на будущее. Сейчас поселок генерирует около 4 тысяч кубометров стоков в сутки. Мощность первой очереди очистных составит 5 тысяч кубометров. Но при необходимости ее можно удвоить, заложенная под объект территория это позволяет. Задел даст возможность не только расти самому Коктебелю, но и подключить к канализации соседний поселок Наниково.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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По проекту все 45 торговых точек должны быть снесены. На новые отводится чуть более полгектара. На них разместятся пять относительно больших павильонов площадью 500 квадратных метров каждый и столько же малых по 40 квадратных метров. Кроме того, предусмотрено еще около двух десятков киосков. При этом владельцем всех объектов будет муниципалитет, а предприниматели смогут только арендовать торговые площади. Эта новость вызвала негодование со стороны местных жителей. Владельцам сносимых торговых точек местные власти обещают выплатить компенсацию, включая упущенную выгоду. Кроме того, можно будет говорить о приоритетном праве аренды. Однако уже сейчас очевидно, что на всех желающих мест не хватит.

- На следующей неделе мы встретимся со всеми предпринимателями, чьи интересы задеты, - заверил глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.

Кстати

Проект реконструкции набережной будет реализован в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2022 года". Сейчас проходят проектно-изыскательские работы. После получения положительного заключения экспертизы будет определен подрядчик и начнется строительство очистных сооружений. Контролировать реализацию проекта будет госзаказчик - ГКУ "Инвестстрой Республики Крым". Как отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, современные очистные сооружения, синхронизированные с реконструкцией набережной, дорожные сети - все это сделает Коктебель комфортным и удобным местом притяжения отдыхающих. Ориентировочная стоимость проекта - более четырех миллиардов рублей.

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