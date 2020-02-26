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26.02.2020 09:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи на поиски пропавших в море мальчиков вылетел вертолет

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Лазаревском районе Сочи двух 14-летних мальчиков, которых накануне унесло в Черное море, пока найти не удалось.

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, в 7.15 для поиска вылетел вертолет Ка-32 со спасателями Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту. В 8.00 на поиск пропавших подростков в море вышел катер с двумя спасателями на борту.

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Напомним, сообщение об инциденте поступило в 19.20 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях от диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы Сочи. Дети пытались перейти реку Псезуапсе в районе поселка Лазаревское и их унесло в море потоком воды. Из-за пятибалльного шторма поиск в открытом море невозможен.

Поисково-спасательные работы проводятся по береговой линии - проведено обследование более семи километров. Работы продолжались всю ночь, привлечено более 200 человек - кроме специалистов, это представители казачества и добровольцы из числа местных жителей. На берегу организовано горячее питание и питье. Оказывается психологическая помощь.

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