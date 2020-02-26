Ученые посчитали, сколько грязи приходится на жителя Екатеринбурга

Уральские исследователи рассчитали, сколько тонн грязи и пыли находится на улицах Екатеринбурга.

- Исследователи создали модель, которая позволяет оценить общее их количество, зная концентрацию в снежном покрове и снегогрязевой смеси, - говорится на сайте Российского научного фонда.

Сотрудники Института промышленной экологи УрО РАН опубликовали результаты наблюдений в Екатеринбурге в научном журнале. Они взяли 30 проб снегогрязевой смеси и снега, по которым еще никто не ходил, в шести районах города. Оказалось, на улицах столицы Среднего Урала накопилось 230 000 тонн грязи, из них 80 000 тонн - пыли. Ее приходится по 53 килограмма на каждого жителя.

- Твердую часть в пробах разделили на три группы: крупный песок и мелкий гравий, мелкий песок и пыль. Смесь на дорогах и обочинах содержала 35 грамм на литр твердых веществ, из них две трети составляла пыль. Главная причина ее появления - истирание дорожного покрытия шипованными шинами. Отложения на тротуарах и газонах содержали 78 процентов частиц размером более одного миллиметра - это материал противогололедных покрытий и фрагменты строительных материалов. Снег, который находился вдали от дорог и тротуаров, содержал менее одного грамма примесей на литр, - говорится в сообщении.

В статье отмечено, что в составе грязи содержание хрома, магния, никеля, алюминия, вольфрама выше, чем в почве. Во время таяния снега эти вещества попадают в землю. От этого может поменяться и ее состав, а также - воды и воздуха.

Подход ученых поможет в рамках проекта определить, как процессы современного накопления осадков влияют на качество жизни. Такой анализ проведут еще в 10 крупных российских городах.

Отметим, первое исследование грязи в Екатеринбурге было опубликовано в начале 2018 года. Чуть позже сотрудники института промэкологии УрО РАН выиграли грант Российского научного фонда на исследование структуры и источников образования грязи в пяти городах: Мурманске, Челябинске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону.

Кстати

Ранее было обнародовано исследование, в котором говорится о том, что грязь является одной из главных проблем российских мегаполисов. "Экологическая усталость" промышленных регионов становится, например, причиной роста смертности от онкологических заболеваний.