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26.02.2020 16:14
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые посчитали, сколько грязи приходится на жителя Екатеринбурга

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уральские исследователи рассчитали, сколько тонн грязи и пыли находится на улицах Екатеринбурга.

- Исследователи создали модель, которая позволяет оценить общее их количество, зная концентрацию в снежном покрове и снегогрязевой смеси, - говорится на сайте Российского научного фонда.

Сотрудники Института промышленной экологи УрО РАН опубликовали результаты наблюдений в Екатеринбурге в научном журнале. Они взяли 30 проб снегогрязевой смеси и снега, по которым еще никто не ходил, в шести районах города. Оказалось, на улицах столицы Среднего Урала накопилось 230 000 тонн грязи, из них 80 000 тонн - пыли. Ее приходится по 53 килограмма на каждого жителя.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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- Твердую часть в пробах разделили на три группы: крупный песок и мелкий гравий, мелкий песок и пыль. Смесь на дорогах и обочинах содержала 35 грамм на литр твердых веществ, из них две трети составляла пыль. Главная причина ее появления - истирание дорожного покрытия шипованными шинами. Отложения на тротуарах и газонах содержали 78 процентов частиц размером более одного миллиметра - это материал противогололедных покрытий и фрагменты строительных материалов. Снег, который находился вдали от дорог и тротуаров, содержал менее одного грамма примесей на литр, - говорится в сообщении.

В статье отмечено, что в составе грязи содержание хрома, магния, никеля, алюминия, вольфрама выше, чем в почве. Во время таяния снега эти вещества попадают в землю. От этого может поменяться и ее состав, а также - воды и воздуха.

Подход ученых поможет в рамках проекта определить, как процессы современного накопления осадков влияют на качество жизни. Такой анализ проведут еще в 10 крупных российских городах.

Отметим, первое исследование грязи в Екатеринбурге было опубликовано в начале 2018 года. Чуть позже сотрудники института промэкологии УрО РАН выиграли грант Российского научного фонда на исследование структуры и источников образования грязи в пяти городах: Мурманске, Челябинске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону.

Кстати

Ранее было обнародовано исследование, в котором говорится о том, что грязь является одной из главных проблем российских мегаполисов. "Экологическая усталость" промышленных регионов становится, например, причиной роста смертности от онкологических заболеваний.

Общество Экология Общество Природа Экономика Недвижимость Инфраструктура Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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