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26.02.2020 08:11
Рубрика: В мире

Россия потребовала от ООН разобраться с проблемой невыдачи США виз дипломатам

Текст: Юрий Когалов

На заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания (то есть США) российская сторона в очередной раз подняла вопрос о невыдаче Вашингтоном виз дипломатам других стран и потребовала от ООН разобраться с этой проблемой.

"РФ и ряд других стран-членов ООН потребовали не просто передать в арбитраж вопрос о невыдаче американских виз иностранным дипломатам, но и запустить его работу для разрешения сложившейся ситуации", - цитирует РИА Новости дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, российскую позицию поддержали Китай, Иран, Куба, Сирия, Беларусь и Никарагуа. Теперь эта информация должна быть доведена до сведения генсека ООН Антонио Гутерреша, который в свою очередь, как ожидается, запустит процедуру арбитража, чтобы решить вопрос.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Напомним, проблема с невыдачей США виз дипломатам, направляющихся для участия в мероприятиях ООН, в том числе в заседаниях Генеральной Ассамблеи, или для работы в секретариате ООН, возникла уже давно. Как неоднократно отмечали в представительстве РФ при ООН, таким образом, право целого ряда стран на участие в работе ООН, основанное на уставе организации, грубо попирается.

В связи с этим в декабре 2019 года Генассамблея ООН уже приняла резолюцию с призывом к США оперативно выдавать въездные визы делегатам, направляющимся для участия в мероприятиях ООН. Документ предписывает, что если проблемы с выдачей виз не будут решены в разумный и ограниченный срок, "то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях", то есть разрешения споров через арбитраж между ООН и США.

Поскольку за два месяца ситуация не изменилась, российская сторона ждет от генсека следующего шага.

В мире США Международные организации ООН Россия и США

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