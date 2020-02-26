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26.02.2020 13:28
Рубрика: Экономика

Ростуризм рекомендовал не ездить в Италию

Текст: Евгений Гайва
В Ростуризме призывают россиян воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран, сообщает ведомство.
Венеция, Италия. Фото: EPA-EFE/ANDREA MEROLA Венеция, Италия. Фото: EPA-EFE/ANDREA MEROLA
Венеция, Италия. Фото: EPA-EFE/ANDREA MEROLA

"В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Туроператорам, в свою очередь, в Ростуризме указали на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в эти страны, о риске заражения. Вместо Италии, Южной Кореи и Ирана туристам стоит предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны, отметили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор также не рекомендовал посещение этих стран до нормализации эпидемиологической обстановки. По данным ведомства, в Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания коронавирусом, из них 11 случаев закончились смертью пациентов.

Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло. В Италии число заболевших COVID-19 достигло 283 человек, зафиксировано 7 летальных исходов заболевания. Все летальные случаи зафиксированы на севере страны в областях Ломбардия и Венето.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Распространение коронавируса COVID-19

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