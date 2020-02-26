Ростуризм рекомендовал не ездить в Италию

В Ростуризме призывают россиян воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран, сообщает ведомство.

"В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Туроператорам, в свою очередь, в Ростуризме указали на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в эти страны, о риске заражения. Вместо Италии, Южной Кореи и Ирана туристам стоит предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны, отметили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор также не рекомендовал посещение этих стран до нормализации эпидемиологической обстановки. По данным ведомства, в Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания коронавирусом, из них 11 случаев закончились смертью пациентов.

Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло. В Италии число заболевших COVID-19 достигло 283 человек, зафиксировано 7 летальных исходов заболевания. Все летальные случаи зафиксированы на севере страны в областях Ломбардия и Венето.