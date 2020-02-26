Первые случаи необычной, не поддающейся лечению пневмонии были зафиксированы в китайском городе Ухане в начале декабря прошлого года. А уже через месяц китайские вирусологи представили миру геном нового, ранее не известного коронавируса, который получил официальное наименование COVID-19.

За прошедшие 2,5 месяца ученые и Китая, и других стран сумели узнать много важной информации о новой инфекции. Многие данные - о ее источнике, распространении, способах заражения и защиты - много раз менялись и пополнялись новыми данными. Мы собрали всю актуальную на сегодняшний день информацию. Хотя в России ситуация с COVID-19 остается под контролем, но вирус успел распространиться уже в трех десятках стран, в том числе, например, в столь популярных у российских туристов Италии, Вьетнаме, Филиппинах. Поэтому советы, как защититься, остаются по-прежнему актуальными.

Что такое коронавирусы?

Коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных или живут в их организме, не вызывая заболевания. Но из-за высокой изменчивости могут возникнуть штаммы, которые передаются человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики. Но до нынешней вспышки мир столкнулся по крайней мере с двумя случаями, когда мутировавший коронавирус стал очень опасен для человека: это вспышка ближневосточного респираторного синдрома (MERS) (2009-2010 года) и эпидемия тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), которая захватила мир в 2002-2003 годах.

Как отличить коронавирус от гриппа?

- Чувство усталости.

- Затрудненное дыхание.

- Высокая температура.

- Кашель и/или боль в горле.

Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

Специфический симптом коронавирусной инфекции: нарастающая одышка - она может говорить о том, что у заболевшего развивается воспаление легких.

Одна из главных мер борьбы с коронавирусом - соблюдение определенного этикета

Симптомы, вызываемые вирусом гриппа и COVID-19, схожи, но сами вирусы на генном уровне существенно отличаются друг от друга. COVID-19 имеет много общего по своей структуре с вирусами MERS и SARS, которые вызвали эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах и вспышку "верблюжьего гриппа" в 2009-2010 годах.

Как передается коронавирус?

Главный путь - мельчайшие капли слюны и слизи, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Они содержатся в воздухе вблизи от зараженного, оседают на любых поверхностях. Поэтому вирус можно подхватить, коснувшись любой загрязненной поверхности - поручней в транспорте, дверной ручки, чужого мобильного телефона или компьютера. Заражение происходит, когда человек касается загрязненными руками рта, носа, трет глаза.

Кто стал источником заразы?

Предположительно, вспышка произошла от животных, которыми торговали на рынке морепродуктов в Ухане. Там были ряды, где можно было купить и даже попробовать на месте экзотические блюда из змей, летучих мышей и прочей живности. По последним сообщениям из Китая, появилась еще одна версия: "нулевой пациент" (то есть самый первый случай заболевания человека) не связан с рынком - заражение произошло раньше и в неизвестном месте. Но эту информацию надо перепроверять. Пока же удалось установить, что геном коронавируса содержит часть генома летучих мышей и экзотического зверька панголина. И хотя высказывается масса предположений об "искусственной" природе вируса, о том , что он "создан" в лаборатории, российские ученые эту конспирологию опровергают.

Как защитить себя от заражения?

- Главное правило - поддерживать чистоту рук и поверхностей.

- Чаще мойте руки водой с мылом, используйте дезинфицирующие гели и салфетки, носите их с собой, чтобы не зависеть от возможности вымыть руки.

- Старайтесь не касаться лица или глаз немытыми руками.

- Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

- В людных местах, аэропортах, транспорте можно носить защитные перчатки. А придя домой - постирать их и прогладить.

- Соблюдайте "эпидемиологический этикет": носите одноразовые салфетки, прикрывайте ими нос и рот, если кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

- Если салфетки нет под рукой, а приспичило чихнуть или покашлять - делайте это в сгиб локтя.

- Не ешьте снеки (орешки, сухарики, чипсы) из общих упаковок или посуды вместе с другими людьми - вирус может оказаться на чьих-то руках.

- Пока есть угроза эпидемии, лучше отказаться от рукопожатий и приветственных объятий и поцелуев. Сейчас это не невежливость, а забота о ближнем.

- На работе протирайте дезинфицирующим раствором клавиатуру компьютера, телефон, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

Почему не стоит паниковать?

На данный момент не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса - так же, как нет "прицельных" лекарств от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.

При этом вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение COVID-19, вылечивают, поддерживая функции легких с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, оксигенации крови.

Но самое главное - смертность от новой инфекции составляет 2-3 процента (то есть из 100 зараженных погибают двое-трое), и это сопоставимо с сезонным гриппом.

Есть ли вакцина для нового коронавируса?

В настоящее время такой вакцины нет, однако в ряде стран, в том числе в России, в научных организациях Роспотребнадзора, уже начаты ее разработки. А китайские специалисты сообщили, что планируют начать испытание новой вакцины в конце апреля. Впрочем, большинство экспертов, с которыми общалась "РГ", говорят, что на разработку вакцины и ее клиническую апробацию потребуется несколько лет.

Как определить у себя наличие коронавируса?

Не надо повторять ошибку питерской пациентки, сбежавшей из-под карантина под предлогом того, что "она сдала анализ, и он отрицательный". Частным образом сдать анализ на коронавирус COVID-19 сегодня невозможно. Тест-системы, разработанные в научном центре "Вектор", поставляются только в специализированные лаборатории Роспотребнадзора. Поэтому когда пациента отправляют в стационар с подозрением на заражение коронавирусом, у него на месте берут мазок из носоглотки. А потом отправляют его в лабораторию или непосредственно в НЦ "Вектор", где и выполняют анализ. Поэтому, хотя само тестирование занимает лишь 2-4 часа, результата иногда приходится ждать несколько дней.

Что можно сделать дома?

Нужно не только защищаться самим, но и научить детей правилам профилактики. Им необходимо объяснить, как распространяются микробы, почему важна хорошая гигиена рук и лица. Кстати, в Сети есть наглядное видео, которое показывает, как разлетаются капли слюны и слизи при кашле.

У каждого в семье должно быть свое полотенце, не говоря уже о зубной щетке.

Почаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку.

Страхи и паника от инфекции не защитят, а вот смех и бодрое настроение активизируют иммунную систему. Фото: REUTERS

Справка "РГ"

Где болеют COVID-19

Китай (77 457), Япония (146), лайнер Diamond Princess (146), Южная Корея (763), Вьетнам (16), Сингапур (89), Австралия (22), Малайзия (22), Камбоджа (1), Филиппины (3), Таиланд (35), Непал (1), Шри-Ланка (1), Индия (3), Франция (12), Германия (16), Финляндия (1), Италия (157), Великобритания (13), Испания (2), Россия (2+3), Швеция (1), Бельгия (1), Израиль (2), США (35), Канада (10), ОАЭ (13), Египет (1), Иран (43), Ливан (1), Кувейт (3), Бахрейн (1), Афганистан (1).

В скобках - количество заболевших на 24 февраля.

Интересный факт

Брызги спирта

Некоторые инфекционисты рекомендуют в качестве простого дезинфицирующего средства использовать разведенный спирт или водку: ее можно разбрызгивать с помощью простейшего пульверизатора.

Интересный факт

Группа риска

Из огромного числа заразившихся (около 80 тысяч человек на данный момент) у 80 процентов заболевание протекает легко, у 15-20 процентов - в состоянии средней и высокой степени тяжести. Не удается спасти 2-3 процента заболевших, в основном это люди старших возрастов (старше 65 лет), а также люди с ослабленной иммунной системой, хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Конкретно

Как правильно носить медицинскую маску?

1. Маска должна закрывать нос и рот и прилегать к лицу по бокам, чтобы уменьшить зазор между лицом и повязкой.

2. Нельзя прикасаться к надетой маске. После прикосновения к использованной повязке, например, если вы ее снимали, обязательно вымойте руки.

3. Менять маску лучше каждые 2 часа и чаще. Как только маска станет влажной, нужно надеть новую чистую и сухую повязку.

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия.

5. Если выкинуть маску некуда, не стоит класть ее в сумку или в карман. В крайнем случае временно поместите ее в полиэтиленовый пакет.

6. Носить маски нужно в транспорте, общественных местах или при уходе за больным. На улице маска не нужна.

Кстати

Какие инфекции можно подхватить от животных

Дерматомикоз (стригущий лишай) - заразиться можно от кошек и собак. Проявляется зудом и красными пятнами на коже.

Круглые черви - паразиты кошек и котят, которые могут заразиться через молоко кошки-мамы. Ежегодно эти глисты диагностируют примерно у 10 тысяч детей.

Лихорадка - бартонеллез - бактерии проникают через царапины или укусы инфицированной кошки, собаки, морской свинки. Проявляется воспалением на месте царапины, набуханием лимфоузлов, болью в суставах.

Бешенство - вирусное заболевание, заканчивающееся смертью, если не ввести вакцину. Больные дикие животные - лисы, ежи, могут заразить могут собак и кошек. Человек может заразиться бешенством даже без видимого повреждения кожи - при попадании слюны от больного животного.

Орнитоз ("попугайная" болезнь ) - заразиться можно, вдохнув перьевую пыль. Переносчики - комнатные птицы (попугаи, канарейки), голуби, куры, дикие птицы. Проявляется как ОРВИ (насморк, температура), а также пневмония.

Наука

Наши - не опасны

"Опасаться обитающих в России летучих мышей не стоит, они относятся к другим видам, чем рукокрылые из Китая", - сообщил "РГ" академик РАН, специалист по экологии животных Владимир Большаков.

Виды летучих мышей, обитающих, в частности, на Урале, питаются исключительно насекомыми. Они имеют очень маленькие размеры и вес максимум 25 граммов. Зимой либо впадают в спячку в пещерах, либо мигрируют на юг.

- По одной из версий, новый коронавирус передался человеку после употребления им летучей мыши. Но наши зверьки крохотные, у них даже есть нечего. Они не агрессивны. Известно всего три случая, когда летучие мыши нанесли травму человеку. Один из них произошел в Белгороде, когда девушка, умилившись видом зверька, решила его поцеловать. Мышь в ответ укусила ее за губу, - рассказал "РГ" Владимир Большаков.

На Урале встречается 13 видов летучих мышей, более разнообразны они в южных регионах России. С китайскими сородичами они не пересекаются: отдельные виды уральских рукокрылых залетают на зимовку к Каспийскому морю, обитающие на юге страны добираются порой до северной Африки. Ученые уральского института экологии растений и животных УрО РАН во главе с академиком Большаковым исследовали этих животных и выпустили книгу "Рукокрылые обитатели уральских пещер".

Подготовила Светлана Добрынина, Екатеринбург

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Невинная