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01.03.2020 05:25
Рубрика: Общество

Самое важное о коронавирусе COVID-19

Что удалось узнать о новой инфекции за два месяца после начала эпидемии в Китае
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 41(8095)
Первые случаи необычной, не поддающейся лечению пневмонии были зафиксированы в китайском городе Ухане в начале декабря прошлого года. А уже через месяц китайские вирусологи представили миру геном нового, ранее не известного коронавируса, который получил официальное наименование COVID-19.

За прошедшие 2,5 месяца ученые и Китая, и других стран сумели узнать много важной информации о новой инфекции. Многие данные - о ее источнике, распространении, способах заражения и защиты - много раз менялись и пополнялись новыми данными. Мы собрали всю актуальную на сегодняшний день информацию. Хотя в России ситуация с COVID-19 остается под контролем, но вирус успел распространиться уже в трех десятках стран, в том числе, например, в столь популярных у российских туристов Италии, Вьетнаме, Филиппинах. Поэтому советы, как защититься, остаются по-прежнему актуальными.

Что такое коронавирусы?

Фото: iStock
В России из-за коронавируса взлетели цены на чеснок

Коронавирусы - это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных или живут в их организме, не вызывая заболевания. Но из-за высокой изменчивости могут возникнуть штаммы, которые передаются человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики. Но до нынешней вспышки мир столкнулся по крайней мере с двумя случаями, когда мутировавший коронавирус стал очень опасен для человека: это вспышка ближневосточного респираторного синдрома (MERS) (2009-2010 года) и эпидемия тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), которая захватила мир в 2002-2003 годах.

Как отличить коронавирус от гриппа?

- Чувство усталости.

- Затрудненное дыхание.

- Высокая температура.

- Кашель и/или боль в горле.

Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

Специфический симптом коронавирусной инфекции: нарастающая одышка - она может говорить о том, что у заболевшего развивается воспаление легких.

Одна из главных мер борьбы с коронавирусом - соблюдение определенного этикета

Симптомы, вызываемые вирусом гриппа и COVID-19, схожи, но сами вирусы на генном уровне существенно отличаются друг от друга. COVID-19 имеет много общего по своей структуре с вирусами MERS и SARS, которые вызвали эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах и вспышку "верблюжьего гриппа" в 2009-2010 годах.

Как передается коронавирус?

Главный путь - мельчайшие капли слюны и слизи, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Они содержатся в воздухе вблизи от зараженного, оседают на любых поверхностях. Поэтому вирус можно подхватить, коснувшись любой загрязненной поверхности - поручней в транспорте, дверной ручки, чужого мобильного телефона или компьютера. Заражение происходит, когда человек касается загрязненными руками рта, носа, трет глаза.

Кто стал источником заразы?

Фото: AP Photo
ВОЗ: За пределами КНР коронавирусом заражены уже 2 459 человек

Предположительно, вспышка произошла от животных, которыми торговали на рынке морепродуктов в Ухане. Там были ряды, где можно было купить и даже попробовать на месте экзотические блюда из змей, летучих мышей и прочей живности. По последним сообщениям из Китая, появилась еще одна версия: "нулевой пациент" (то есть самый первый случай заболевания человека) не связан с рынком - заражение произошло раньше и в неизвестном месте. Но эту информацию надо перепроверять. Пока же удалось установить, что геном коронавируса содержит часть генома летучих мышей и экзотического зверька панголина. И хотя высказывается масса предположений об "искусственной" природе вируса, о том , что он "создан" в лаборатории, российские ученые эту конспирологию опровергают.

Как защитить себя от заражения?

- Главное правило - поддерживать чистоту рук и поверхностей.

- Чаще мойте руки водой с мылом, используйте дезинфицирующие гели и салфетки, носите их с собой, чтобы не зависеть от возможности вымыть руки.

- Старайтесь не касаться лица или глаз немытыми руками.

- Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

- В людных местах, аэропортах, транспорте можно носить защитные перчатки. А придя домой - постирать их и прогладить.

Фото: REUTERS
Ведущий российский инфекционист рассказал, как возникают эпидемии

- Соблюдайте "эпидемиологический этикет": носите одноразовые салфетки, прикрывайте ими нос и рот, если кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

- Если салфетки нет под рукой, а приспичило чихнуть или покашлять - делайте это в сгиб локтя.

- Не ешьте снеки (орешки, сухарики, чипсы) из общих упаковок или посуды вместе с другими людьми - вирус может оказаться на чьих-то руках.

- Пока есть угроза эпидемии, лучше отказаться от рукопожатий и приветственных объятий и поцелуев. Сейчас это не невежливость, а забота о ближнем.

- На работе протирайте дезинфицирующим раствором клавиатуру компьютера, телефон, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

Почему не стоит паниковать?

На данный момент не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса - так же, как нет "прицельных" лекарств от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.

При этом вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение COVID-19, вылечивают, поддерживая функции легких с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, оксигенации крови.

Но самое главное - смертность от новой инфекции составляет 2-3 процента (то есть из 100 зараженных погибают двое-трое), и это сопоставимо с сезонным гриппом.

Есть ли вакцина для нового коронавируса?

В настоящее время такой вакцины нет, однако в ряде стран, в том числе в России, в научных организациях Роспотребнадзора, уже начаты ее разработки. А китайские специалисты сообщили, что планируют начать испытание новой вакцины в конце апреля. Впрочем, большинство экспертов, с которыми общалась "РГ", говорят, что на разработку вакцины и ее клиническую апробацию потребуется несколько лет.

Как определить у себя наличие коронавируса?

Фото: Sajjad Safari/IIPA via AP
Эксперты ВОЗ назвали скорость распространения коронавируса

Не надо повторять ошибку питерской пациентки, сбежавшей из-под карантина под предлогом того, что "она сдала анализ, и он отрицательный". Частным образом сдать анализ на коронавирус COVID-19 сегодня невозможно. Тест-системы, разработанные в научном центре "Вектор", поставляются только в специализированные лаборатории Роспотребнадзора. Поэтому когда пациента отправляют в стационар с подозрением на заражение коронавирусом, у него на месте берут мазок из носоглотки. А потом отправляют его в лабораторию или непосредственно в НЦ "Вектор", где и выполняют анализ. Поэтому, хотя само тестирование занимает лишь 2-4 часа, результата иногда приходится ждать несколько дней.

Что можно сделать дома?

Нужно не только защищаться самим, но и научить детей правилам профилактики. Им необходимо объяснить, как распространяются микробы, почему важна хорошая гигиена рук и лица. Кстати, в Сети есть наглядное видео, которое показывает, как разлетаются капли слюны и слизи при кашле.

У каждого в семье должно быть свое полотенце, не говоря уже о зубной щетке.

Почаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку.

Страхи и паника от инфекции не защитят, а вот смех и бодрое настроение активизируют иммунную систему. Фото: REUTERS
Справка "РГ"

Где болеют COVID-19

Китай (77 457), Япония (146), лайнер Diamond Princess (146), Южная Корея (763), Вьетнам (16), Сингапур (89), Австралия (22), Малайзия (22), Камбоджа (1), Филиппины (3), Таиланд (35), Непал (1), Шри-Ланка (1), Индия (3), Франция (12), Германия (16), Финляндия (1), Италия (157), Великобритания (13), Испания (2), Россия (2+3), Швеция (1), Бельгия (1), Израиль (2), США (35), Канада (10), ОАЭ (13), Египет (1), Иран (43), Ливан (1), Кувейт (3), Бахрейн (1), Афганистан (1).

В скобках - количество заболевших на 24 февраля.

Интересный факт

Брызги спирта

Некоторые инфекционисты рекомендуют в качестве простого дезинфицирующего средства использовать разведенный спирт или водку: ее можно разбрызгивать с помощью простейшего пульверизатора.

Интересный факт

Группа риска

Из огромного числа заразившихся (около 80 тысяч человек на данный момент) у 80 процентов заболевание протекает легко, у 15-20 процентов - в состоянии средней и высокой степени тяжести. Не удается спасти 2-3 процента заболевших, в основном это люди старших возрастов (старше 65 лет), а также люди с ослабленной иммунной системой, хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Конкретно

Как правильно носить медицинскую маску?

1. Маска должна закрывать нос и рот и прилегать к лицу по бокам, чтобы уменьшить зазор между лицом и повязкой.

2. Нельзя прикасаться к надетой маске. После прикосновения к использованной повязке, например, если вы ее снимали, обязательно вымойте руки.

3. Менять маску лучше каждые 2 часа и чаще. Как только маска станет влажной, нужно надеть новую чистую и сухую повязку.

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия.

5. Если выкинуть маску некуда, не стоит класть ее в сумку или в карман. В крайнем случае временно поместите ее в полиэтиленовый пакет.

6. Носить маски нужно в транспорте, общественных местах или при уходе за больным. На улице маска не нужна.

Кстати

Какие инфекции можно подхватить от животных

Дерматомикоз (стригущий лишай) - заразиться можно от кошек и собак. Проявляется зудом и красными пятнами на коже.

Круглые черви - паразиты кошек и котят, которые могут заразиться через молоко кошки-мамы. Ежегодно эти глисты диагностируют примерно у 10 тысяч детей.

Фото: AP Photo
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Лихорадка - бартонеллез - бактерии проникают через царапины или укусы инфицированной кошки, собаки, морской свинки. Проявляется воспалением на месте царапины, набуханием лимфоузлов, болью в суставах.

Бешенство - вирусное заболевание, заканчивающееся смертью, если не ввести вакцину. Больные дикие животные - лисы, ежи, могут заразить могут собак и кошек. Человек может заразиться бешенством даже без видимого повреждения кожи - при попадании слюны от больного животного.

Орнитоз ("попугайная" болезнь ) - заразиться можно, вдохнув перьевую пыль. Переносчики - комнатные птицы (попугаи, канарейки), голуби, куры, дикие птицы. Проявляется как ОРВИ (насморк, температура), а также пневмония.

Наука

Наши - не опасны

"Опасаться обитающих в России летучих мышей не стоит, они относятся к другим видам, чем рукокрылые из Китая", - сообщил "РГ" академик РАН, специалист по экологии животных Владимир Большаков.

Виды летучих мышей, обитающих, в частности, на Урале, питаются исключительно насекомыми. Они имеют очень маленькие размеры и вес максимум 25 граммов. Зимой либо впадают в спячку в пещерах, либо мигрируют на юг.

- По одной из версий, новый коронавирус передался человеку после употребления им летучей мыши. Но наши зверьки крохотные, у них даже есть нечего. Они не агрессивны. Известно всего три случая, когда летучие мыши нанесли травму человеку. Один из них произошел в Белгороде, когда девушка, умилившись видом зверька, решила его поцеловать. Мышь в ответ укусила ее за губу, - рассказал "РГ" Владимир Большаков.

На Урале встречается 13 видов летучих мышей, более разнообразны они в южных регионах России. С китайскими сородичами они не пересекаются: отдельные виды уральских рукокрылых залетают на зимовку к Каспийскому морю, обитающие на юге страны добираются порой до северной Африки. Ученые уральского института экологии растений и животных УрО РАН во главе с академиком Большаковым исследовали этих животных и выпустили книгу "Рукокрылые обитатели уральских пещер".

Подготовила Светлана Добрынина, Екатеринбург

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Невинная
Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Невинная
Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

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