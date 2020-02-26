Совбез предложил собирать генетические данные у родных пропавших без вести

Отмечается, что на мероприятии были рассмотрены проблемные вопросы, связанные с результативностью идентификационной деятельности при организации розыска и установления личности пропавших граждан. Кроме того, обсуждалось, как наладить межведомственные мероприятия по установлению личности лиц, которые не могут сообщить данные о себе.

"Признано целесообразным, в частности, законодательно урегулировать расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Предлагается предусмотреть включение в него сведений о близких родственниках лиц, пропавших без вести", - пояснили в Совете Безопасности, добавив, что на комиссии была также отмечена "актуальность вопросов, касающихся уточнения круга лиц, подлежащих обязательному дактилоскопированию".

Коснулся вопрос и волонтеров, без помощи которых в последнее время не проходят практически ни одни поиски пропавших. "Подчеркнута необходимость повышения уровня взаимодействия при проведении поисково-спасательных мероприятий, направленных на розыск пропавших граждан, в том числе с волонтерскими организациями", - отмечается в сообщении Совбеза.

Отдельное внимание на заседании комиссии было уделено информационному обеспечению разыскной и идентификационной работы правоохранительных органов.

Ранее "Российская газета" опубликовала интервью с замначальника Главного управления уголовного розыска МВД России полковником полиции Андреем Щуровым. Полицейский рассказал о работе оперативников угрозыска по поиску пропавших без вести детей и подростков.