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26.02.2020 14:43
Рубрика: Происшествия

Совбез предложил собирать генетические данные у родных пропавших без вести

Текст: Иван Петров
Межведомственная комиссия Совета Безопасности России по общественной безопасности выработала дополнительные меры по повышению эффективности деятельности по розыску без вести пропавших граждан. Об этом сообщает официальный сайт Совбеза РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отмечается, что на мероприятии были рассмотрены проблемные вопросы, связанные с результативностью идентификационной деятельности при организации розыска и установления личности пропавших граждан. Кроме того, обсуждалось, как наладить межведомственные мероприятия по установлению личности лиц, которые не могут сообщить данные о себе.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"Признано целесообразным, в частности, законодательно урегулировать расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Предлагается предусмотреть включение в него сведений о близких родственниках лиц, пропавших без вести", - пояснили в Совете Безопасности, добавив, что на комиссии была также отмечена "актуальность вопросов, касающихся уточнения круга лиц, подлежащих обязательному дактилоскопированию".

Коснулся вопрос и волонтеров, без помощи которых в последнее время не проходят практически ни одни поиски пропавших. "Подчеркнута необходимость повышения уровня взаимодействия при проведении поисково-спасательных мероприятий, направленных на розыск пропавших граждан, в том числе с волонтерскими организациями", - отмечается в сообщении Совбеза.

Отдельное внимание на заседании комиссии было уделено информационному обеспечению разыскной и идентификационной работы правоохранительных органов.

Ранее "Российская газета" опубликовала интервью с замначальника Главного управления уголовного розыска МВД России полковником полиции Андреем Щуровым. Полицейский рассказал о работе оперативников угрозыска по поиску пропавших без вести детей и подростков.

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