Стали известны подробности новой xBox

Microsoft анонсировала некоторые технические подробности характеристик выходящей в конце 2020 года новой консоли - Xbox Series X. В компании подтвердили, что новинка получит новый процессор на базе AMD Zen 2, общая мощность которого составит 12 терафлопс. Для сравнения это почти в 2 раза больше по сравнению с нынешним поколением консолей - Xbox One X и в восемь с Xbox One.

Новая приставка поддерживает технологию Variable Rate Shading, которая определяет приоритеты игровых персонажей и отдельных эффектов, не тратя на это ресурсы системы. Xbox Series X на аппаратном уровне поддерживает трассировку лучей (метод построения трехмерных моделей, в котором используется принцип, аналогический реальным физическим процессам)

Как и новая Playstation, консоль от Microsoft получила SSD-накопитель. А благодаря технологии Quick Resume можно будет быстро запустить сразу несколько игр, минуя экраны загрузки. Отдельно стоит отметить поддержку частоты 120 кадров в секунду. Также в Microsoft пообещали обратную совместимость со всеми играми предыдущих поколений консоли - Xbox, Xbox 360 и Xbox One.