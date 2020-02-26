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26.02.2020 12:08
Рубрика: Общество

Ушел из жизни профессор Московской консерватории Сергей Доренский

Текст: Мария Шепталова
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Народный артист РСФСР Сергей Доренский, профессор, заведующий кафедрой специального фортепиано Московской государственной консерватории им. Чайковского умер в среду на 89-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС ректор консерватории Александр Соколов.

"К сожалению, сегодня не стало Сергея Леонидовича. Это тяжелое для всех нас известие", - сказал Александр Соколов.

Информация о дате и месте прощания и похорон станет известна позднее.

Свой путь в музыке пианист Сергей Леонидович Доренский начал в далеком 1940 году, когда поступил в Центральную музыкальную школу. В 1955 году с отличием закончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, а в 1957 - и аспирантуру. Он обладатель I премии и золотой медали V Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Варшаве (1955 год) и II премии Международного конкурса пианистов в Рио-де-Жанейро (1957 год).

После аспирантуры Сергей Доренский остался в родной консерватории уже в статусе преподавателя. В 1979 году он стал профессором. Почти 20 лет был деканом фортепианного факультета. Кафедрой специального фортепиано он заведовал в 1994-1997 годах, а потом вновь возглавил ее уже в 2007 году. Среди его учеников много выдающихся музыкантов, лауреатов международных конкурсов: народные артисты России Николай Луганский и Денис Мацуев, заслуженные артисты России Андрей Писарев и Павел Нерсесьян, Вадим Руденко, Екатерина Мечетина, Федор Амиров, Максим Кинасов и многие другие.

Ученики Доренского отмечают его удивительный педагогический талант: педагог всегда стремился раскрыть внутренний мир своих подопечных, позволяя им быть за инструментом самими собой.

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