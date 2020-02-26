В Германии разрешили эвтаназию

В среду Федеральный конституционный суд Германии объявил противоречащим Основному закону страны введенный бундестагом в 2015 году запрет на эвтаназию.

Каждый человек имеет право уйти из жизни по собственному желанию и воспользоваться помощью третьих лиц, если таковая потребуется, цитирует газета "Вельт" председателя суда Андреаса Фосскуле.

В принятом почти пятилетней давности законе врачам, по сути, возбранялась какая-либо помощь смертельно больным пациентам, желавшим умереть, не дожидаясь естественного конца. Медикам за подобное вспомоществование грозили минимум три года тюрьмы. От ответственности освобождены были только родные и близкие покойного, которые помогли ему уйти из жизни.

Этим положением законодатели хотели предотвратить сокрытие преднамеренного убийства под видом желанной пациентом эвтаназии.. Например, в неких чисто коммерческих интересах.

Но, как считает Фосскуле, некоторые смертельно больные чисто физически не могут без посторонней помощи окончить жизнь. И эта помощь должна быть законодательно разрешена, что и отмечается в решении Конституционного суда.

Господин Фосскуле, конечно, понимает неоднозначные последствия принятого Конституционным судом решения. Однако он уверен, что у законодателей остается широкое поле для регулирования проблем суицида. Только надо отличать разные случаи пациентов и распознавать, кому выгодна преждевременная смерть того или иного пациента.

Как бы то ни было, решение Конституционного суда врачи приняли с огромным облегчением. "Теперь, - сказал газете "Вельт" доктор Маттиас Тёнс, - мы можем лечить тяжело больных пациентов по нашим методам без опасений нарушить закон".

Тёнс обслуживает в районе Рура смертельно больных в хосписе или на дому. "Отныне, - говорит он, - я могу прописывать своим пациентам сильнодействующие медикаменты и, помимо того, буду стараться убеждать их в том, что не стоит торопиться уходить из жизни".