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26.02.2020 18:46
Рубрика: В мире

В Южной Корее зафиксировали рекордный рост зараженных COVID-19 за день

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Надежды на некоторое замедление темпов роста инфицированных коронавирусом COVID-19 в Южной Корее пока не оправдались. После снижения количества новых случаев заражения сегодня вновь последовал скачок. За сутки число инфицированных в стране возросло до 284 человек, доведя общую цифру случаев заболевания до 1261 человека. Одновременно увеличивается и число стран, которые вводят ограничения, включая полный запрет, на прием прибывающих из Южной Кореи иностранцев. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, а с 1 марта будет приостановлено авиасообщение с Южной Кореей за исключением рейсов "Аэрофлота" и "Авроры".

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
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Корейские специалисты признали, что в ближайшем будущем они не ожидают снижения темпов роста инфицированных. Из ранее заболевших еще один человек скончался, а двое выздоровели. Общее количество умерших больных COVID-19 теперь составляет 12 при 24, чей организм смог победить инфекцию.

Картина локализации вируса продолжает оставаться прежней. 82 процента заболевших приходятся на расположенные на юго-востоке Республики Корея мегаполис Тэгу и прилегающую к нему провинцию Северная Кёнсан. Другая характерная особенность - прирост заболевших идет в первую очередь за счет либо прихожан секты "Синчхончжи", либо связанных с прихожанами людей. Главная церковь секты находится в Тэгу и похоже спровоцировала вспышку инфекции.

Вокруг "Синчхонжи" и ее, мягко говоря, спорных практик и подходов сейчас полыхает скандал. Власти заявили, что при необходимости они силой получат списки всех прихожан по стране, которых насчитывается, по некоторым данным, до 230 тысяч человек. Если ранее представители секты заявляли, что они уже свернули деятельность церкви в китайском Ухане еще два года назад, то теперь в СМИ показали записи лекции пастора церкви, где он хвастается, что среди их прихожан в Ухане нет зараженных. Кроме того, по некоторым документам "Синчхонжи" проходит графа "церковь в Ухане", где указано количество верующих от 225 до 700.

В этой связи еще громче стали обвинения, что именно деятельность этой секты могла привести к распространению COVID-19 в Южной Корее. Недавно Израиль запретил въезд для всех граждан Кореи после того, как выяснилось, что группа паломников "Синчхончжи", которая посещала святые места Израиля, имела не менее 38 инфицированных.

Фото: Ольга Мальцева/ТАСС
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В самом же Тэгу и провинции Северная Кёнсан, где находится эпицентр инфекции, сообщают о нехватке медперсонала и врачей, которые не справляются с ростом числа больных. По стране получило распространение движение "Врачи Тэгу, мы с вами!", где все желающие хотя бы на словах пытаются поддержать работающих днем и ночью медиков.

Растет количество стран, которые заявили об ограничении или полном прекращении приема всех, кто прибывает из Южной Кореи. Согласно данным МИД Республики Корея, на настоящий момент 17 стран мира ввели тотальный либо фактический запрет на прием всех иностранцев, включая самих корейцев, кто прибывает из Южной Кореи. В некоторых случаях в страну пускают после обязательного двухнедельного карантина, что приравнено к запрету. Еще 13 стран ввели иного рода ограничения.

Кроме того, власти 22 стран мира издали предупреждения, рекомендуя отказаться от поездок в Южную Корею. Сегодня соответствующее заявление сделал Роспотребнадзор, сказав, что "не рекомендует" посещать Республику Корея, Италию и Иран "до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции".

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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