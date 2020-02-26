В Минпросвещения оценили идею о штрафах за оскорбление учителя

В министерстве просвещения прокомментировали законодательную инициативу Общероссийского профсоюза образования, который предлагает увеличить штрафы для родителей, если их дети будут оскорблять учителей.

- Создание комфортной психологической среды в школах невозможно, если действовать исключительно запретами и штрафными санкциями. Благодаря нацпроекту "Образование" по всей стране развивается сеть центров помощи родительскому сообществу по самому широкому кругу вопросов, включая образование и воспитание. В школах расширяется количество психологов, способных оказать поддержку в трудных и спорных ситуациях и родителям, и учащимся, и педагогам, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Именно комплексный подход повышения доступности и качества образования, поддержки педагогов и повышения престижа педагогического труда, а также повышение информированности родителей об учебе детей позволит свести к минимуму конфликтные ситуации. Важно создать в школе атмосферу взаимного уважения, и министерство активно работает в этом направлении.

Напомним, ранее профсоюз предложил ужесточить ответственность за оскорбление учителей и ввести в Кодекс об административных правонарушениях штраф за оскорбление учителя - от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч - для должностных лиц. И от 100 до 150 тысяч рублей - для юридических лиц.