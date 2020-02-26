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26.02.2020 19:06
Рубрика: Общество

В РФ могут усилить ответственность за несоблюдение карантина по COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Правительство обсуждает усиление ответственности за нарушение карантина по новому коронавирусу. Об этом сообщила вице-премьер, глава оперативного штаба по контролю за инфекцией Татьяна Голикова по итогам заседания штаба.

Ранее о необходимости ужесточить меры воздействия на нарушителей заявляла глава Роспотребнадзора, главный государственный врач России Анна Попова. Так она прокомментировала случай с побегом из-под карантина в инфекционной больнице Санкт-Петербурга четырех пациентов. Двое из них, напомним, вернулись в стационар добровольно, еще двоих повторно госпитализировали по решению суда.

Сейчас, когда вирус широко разлетелся по миру, контролировать поток возможных вирусоносителей становится все сложнее, тема соблюдения гражданами противоэпидемических правил становится все более актуальной.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Голикова: В России есть живой штамм коронавируса для создания вакцины

Какими именно мерами будут понуждать граждан выполнять порядок нахождения в карантине, Татьяна Голикова не уточнила - этот вопрос обсуждается.

При этом другие государства одно за другим принимают решение об ужесточении ответственности граждан в условиях эпидемии. Так, в Сингапуре власти пригрозили наказывать нарушителей карантина тюремным заключении на срок до шести месяцев либо штрафом до 10 тысяч сингапурских долларов (примерно 7,2 тысячи долларов США). Особо отметили, что если карантин нарушат иностранные граждане, с ними немедленно расторгнут трудовой контракт и депортируют.

В Южной Корее также ввели серьезные штрафы. "Имеющееся наказание за нарушение (режима) госпитализации или карантина в виде штрафа в размере трех миллионов вон (примерно 2,4 тысячи долларов) усиливается до лишения свободы сроком до года и штрафа в размере до десяти миллионов вон (примерно 8,2 тысячи долларов)", - говорится в официальном сообщении министерства здравоохранения и социального обеспечения РК.

Даже в толерантных европейских странах правительства подключают силовиков для контроля за соблюдением противоэпидемического режима и вводят дополнительные меры воздействия для граждан. В Италии нарушителям грозит заключение на срок до трех месяцев.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Правительство Роспотребнадзор

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