В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса

Коронавирус COVID-19 может передаваться через грязную воду и немытые руки, а не только воздушно-капельным путем. В таких условиях крайне важно соблюдение личной гигиены, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня мы говорим уверенно, что, помимо воздушно капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель через грязные руки и грязную воду", - сказала Попова, слова которой приводит ТАСС.

Глава Роспотребнадзора посоветовала чаще мыть руки и лицо, регулярно протирать гаджеты и держать в чистоте жилье и рабочее место.

Ранее известно, что в РФ могут усилить ответственность за несоблюдение карантина по COVID-19. Какими именно мерами будут понуждать граждан выполнять порядок нахождения в карантине, вице-премьер, глава оперативного штаба по контролю за инфекцией Татьяна Голикова не уточнила - этот вопрос обсуждается.