Венский филармонический Штраус оркестр даст концерт в Москве

Венский филармонический Штраус оркестр и звезда венской оперной сцены Сэра Гош представят новую программу в Московском международном доме музыки. Окунуться в атмосферу искусства можно будет 5 марта.

Венский филармонический Штраус оркестр привезет в Москву культовую классику: Штраусов (отца и сына), Моцарта, Шуберта, Ланнера, братьев Шраммель, а также Баха и Россини, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

За дирижерским пультом маэстро Андраш Дэак. Он называет Вену родиной величайших композиторов и считает за огромную честь быть во главе такого оркестра. Андраш Дэак - сын венгерского композитора Томаш Дэак, чья композиция "Водные лыжи" хорошо знакома каждому россиянину, благодаря мультфильму "Ну, погоди!", где она звучит в титрах. Прежде чем возглавить Венский филармонический Штраус оркестр он дирижировал ведущими оркестрами по всему миру, а в 1995 году был назван одним из лучших дирижеров Венгрии.

Голос Сэры Гош называют уникальным: певица может легко менять регистры и при этом быть убедительной в разных интонациях. Звезда оперной сцены солирует в Венской государственной опере и Императорском дворце Хофбург в Вене, выступает на лучших площадках мира.

На московской сцене в сопровождении Венского филармонического Штраус оркестра Сэра Гош исполнит три произведения: арию Электры из оперы Моцарта "Идоменей", арию Розалинды из оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь" и вальс Джульетты из оперы Шарля Гуно "Ромео и Джульетта".