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Blizzard рассказала о режиме на двух игроков в Diablo IV

Текст:   Богдан Бобров
27.02.2020,  
16:29
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Компания Blizzard, наломав дров с провальным релизом Warcraft III: Reforged, с расчетом на конструктивный диалог с аудиторией, опубликовала дневники разработки своего следующего амбициозного проекта - Diablo IV.

Первое и, пожалуй, самое значимое нововведение - уделение должного внимания режиму совместного прохождения за одним экраном в так называемом "диванном кооперативе". Такая возможность появилась в Reaper of Souls, но была реализована с некоторыми неудобствами.

Отсюда же плавно вытекает поддержка геймпадов на ПК - таким образом один из участников партии может пользоваться привычной комбинацией "клавомыши", а второй - беспроводным контроллером.

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Остальные изменения касаются по большей части косметических правок в интерфейсе - положения показателей здоровья и маны, а также иконок предметов инвентаря, которые перерисовали, чтобы они больше соответствовали общей мрачной атмосфере.

Кроме того, во второй части поста опубликован видеоролик, демонстрирующий дизайн нового вида противников - клана каннибалов, но он будет интересен, скорее всего, только тем, кто хорошо разбирается в лоре игры.

Дата релиза Diablo IV до сих пор так и не названа. Среди целевых платформ во время анонса были указаны ПК, PS4 и Xbox One.

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