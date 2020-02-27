Блумберг решил использовать коронавирус в борьбе против Трампа

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, добивающийся выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии, считает обоснованными опасения относительно нового коронавируса, из-за которых снижаются ключевые индексы на фондовых торгах. Об этом он заявил во время теледебатов, прошедших в Чарлстоне (штат Южная Каролина).

По словам экс-мэра, во всем виноват действующий глава Белого дома Дональд Трамп, который два года назад уволил специалиста по пандемиям, а также сократил финансирование Центров по контролю и профилактике заболеваний. "Так что нет никого, кто мог бы сказать, что нам нужно делать", - цитирует Блумберга ТАСС, ссылаясь на телеканал CBS. По мнению миллиардера, фондовые рынки падают, потому что люди испытывают серьезную обеспокоенность. "И они правы, поскольку у нас нет тех, кто может принять меры", - отметил демократ.

Напомним, в начале этой недели ключевые индексы значительно сократились по итогам торговых сессий на Нью-Йоркской фондовой бирже. Снижение основных котировок вызвано опасениями, что распространение коронавируса может нанести ущерб мировой экономике. Сам же Трамп заявил, что в США коронавирус под контролем, а биржевые показатели кажутся ему "очень хорошими".

Напомним, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом была зафиксирована в конце прошлого года в 12-миллионном китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Инфекция распространилась по Китаю и за его пределы. Случаи заражения выявлены в более чем 35 странах, включая Россию.