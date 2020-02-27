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27.02.2020 17:04
Рубрика: Легковые авто

Brabus представил пикап c квадрокоптером

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Brabus. Фото: Пресс-служба Brabus.
Фото: Пресс-служба Brabus.

Немецкая компания Brabus, известная выпуском высокомощных и богато отделанных автомобилей на основе Mercedes-Benz, сделала необычайный пикап из внедорожника G 63 AMG.

Фото: www.motor1.com
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Mercedes-Benz G 63 AMG автомобиль сам по себе исключительный по сочетанию динамики и проходимости вне дорог, но Brabus 800 Adventure XLP пошел дальше. Отдача 4,0-литровой "восьмерки" увеличена на 39% по мощности (до 800 л.с.) и на 17% по крутящему моменту (до 1000 Нм).

В динамике новоявленный пикап несколько уступает донору - 4,8 с от 0 до 100 км/ч, вместо 4,5 с и максимальная скорость ограниченная 210 км/ч, вместо 220 км/ч, но есть веская причина - портальные мосты, вкупе со всесезонными шинами на 22-дюймовых дисках увеличившие клиренс до 49 см.

Фото: Пресс-служба Brabus.

Колесная база пикапа по сравнению со стандартным внедорожником увеличена на полметра, что позволило сохранить конфигурацию салона до спинки заднего сиденья неизменной. Общая длина автомобиля - 5,31 м. Рама перестроена так, что по жесткости на кручение и изгиб пикап не уступает внедорожнику.

Фото: Пресс-служба Brabus.

Капот, расширители колесных арок изготовлены из углепластика. На крышу можно установить открытый багажник с углепластиковым обтекателем и четырьмя дополнительными фарами. Но самое интересное - платформу Brabus 800 Adventure XLP можно оснастить специально изготовленной площадкой для электрического грузового дрона Wingcopter.

Фото: Mercedes-Benz
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Дрон способен доставить в недоступные даже для такого вездехода места груз массой до 6 кг, развивает до 240 км/ч, покрывает до 120 км на полном заряде и стабилен в полете даже при сильном ветре. Он прекрасный разведчик на маршруте, помощник в походе и просто незаменим при спасательных операциях в труднодоступной местности.

На автосалоне в Женеве через неделю Brabus 800 Adventure XLP предстанет в исполнении First Edition с отделкой салона кожей цвета жженного дуба и окрашенный снаружи серебристой краской цвета Rocket с матовой текстурой. Все пикапы будут изготовлены по индивидуальным заказам и вкусам, поэтому вопрос цены открыт.

Фото: Пресс-служба Brabus.
Фото: Пресс-служба Brabus.
#Mercedes-Benz