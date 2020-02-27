Brabus представил пикап c квадрокоптером

Немецкая компания Brabus, известная выпуском высокомощных и богато отделанных автомобилей на основе Mercedes-Benz, сделала необычайный пикап из внедорожника G 63 AMG.
Mercedes-Benz G 63 AMG автомобиль сам по себе исключительный по сочетанию динамики и проходимости вне дорог, но Brabus 800 Adventure XLP пошел дальше. Отдача 4,0-литровой "восьмерки" увеличена на 39% по мощности (до 800 л.с.) и на 17% по крутящему моменту (до 1000 Нм).
В динамике новоявленный пикап несколько уступает донору - 4,8 с от 0 до 100 км/ч, вместо 4,5 с и максимальная скорость ограниченная 210 км/ч, вместо 220 км/ч, но есть веская причина - портальные мосты, вкупе со всесезонными шинами на 22-дюймовых дисках увеличившие клиренс до 49 см.
Колесная база пикапа по сравнению со стандартным внедорожником увеличена на полметра, что позволило сохранить конфигурацию салона до спинки заднего сиденья неизменной. Общая длина автомобиля - 5,31 м. Рама перестроена так, что по жесткости на кручение и изгиб пикап не уступает внедорожнику.
Капот, расширители колесных арок изготовлены из углепластика. На крышу можно установить открытый багажник с углепластиковым обтекателем и четырьмя дополнительными фарами. Но самое интересное - платформу Brabus 800 Adventure XLP можно оснастить специально изготовленной площадкой для электрического грузового дрона Wingcopter.
Дрон способен доставить в недоступные даже для такого вездехода места груз массой до 6 кг, развивает до 240 км/ч, покрывает до 120 км на полном заряде и стабилен в полете даже при сильном ветре. Он прекрасный разведчик на маршруте, помощник в походе и просто незаменим при спасательных операциях в труднодоступной местности.
На автосалоне в Женеве через неделю Brabus 800 Adventure XLP предстанет в исполнении First Edition с отделкой салона кожей цвета жженного дуба и окрашенный снаружи серебристой краской цвета Rocket с матовой текстурой. Все пикапы будут изготовлены по индивидуальным заказам и вкусам, поэтому вопрос цены открыт.