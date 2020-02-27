Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса

Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса. По информации агентства IRNA, пожилой дипломат умер сегодня в одной из больниц городе Кум, куда был доставлен накануне с соответствующими симптомами

Согласно официальным данным на данный момент в Иране зафиксировано 245 случаев заражения коронавирусом, из которых 26 со смертельным исходом.

Ранее сегодня стало известно, что вице-президент страны по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом. Covid-19 также был обнаружен у заместителя министра здравоохранения и двух парламентариев. На фоне эпидемии в Тегеране отменены пятничные молитвы в мечетях.