Чешский кроссовер стал лидером российского автоэкспорта

Поставки автомобилей из России в другие страны в 2019 году выросли почти на 12%, достигнув 2,45 млрд долларов, следует из статистики ФТС. Несмотря на общее снижение мирового авторынка, российские автопроизводители делают ставку на экспорт - новые рынки сбыта позволят нивелировать падение внутренних продаж.

В 2019 году сменился лидер российского автоэкспорта за пределы Евразийского экономического союза - им стал собираемый в Нижнем Новгороде кроссовер Skoda Kodiaq - 10 тыс. таких машин поставлены в Чехию, сообщает агентство "Автостат".

На втором месте лидер 2018 года - LADA 4x4. Из 8 тыс. поставленных за рубеж более 60% этих внедорожников идут в Латвию, Узбекистан и Азербайджан. Замыкает тройку лидеров LADA Vesta с результатом 5,9 тыс. автомобилей. Среди основных стран поставок - Узбекистан и Латвия, а также Словакия.

Экспорт автомобилей занимает относительно небольшую долю в структуре несырьевого неэнергетического экспорта - всего 1,6%, а в масштабах всего российского экспорта только 0,6%, следует из подсчетов Аналитического центра по внешней торговле при Минпромторге РФ (АЦВТ).

Почти две трети автоэкспорта приходится на легковые автомобили. Если экспорт легковушек в стоимостных объемах вырос на 23,6% (до 1,6 млрд долларов), то грузовиков - на 6,8% (до 396 млн), поставки спецавтотранспорта упали на 13,5% (до 365 млн).

Основная часть автоэкспорта (почти 2/3) идет в страны ЕАЭС и СНГ. Ключевыми покупателями традиционно являются Беларусь и Казахстан. Экспорт в этом направлении растет очень уверенными темпами - в среднем 24% в год в 2017-2019 годах - и пока не подвержен замедлению, которое сказывалось на экспорте всей отрасли, обращает внимание АЦВТ.

Все большее значение приобретают рынки государств СНГ, не участвующих в ЕАЭС, - на это направление в 2019 году пришлось более 13% всех экспортных поставок автомобилей. В основном такую динамику обеспечивает Узбекистан: экспорт легковых автомобилей в эту страну увеличился за три года в 9 раз, Узбекистан стал четвертым важнейшим рынком сбыта легковых автомобилей из России после Беларуси, Казахстана и Чехии.

"Ориентация экспорта российского автопрома на ближайшие к нам рынки стран ЕАЭС и СНГ, а также отдельных стран Восточной Европы может послужить залогом его стабильной динамики по крайней мере в 2020 году. Спрос на автомобили сокращается в среднем во всем мире. На этом фоне рынки стран Восточной Европы и СНГ выглядят благополучно: спрос на автомобили здесь пусть медленно, но увеличивается", - считают в АЦВТ.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ирина Алпатова

Снижение мирового авторынка принимает угрожающие размеры. Так, в январе продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в мире снизились на 10,4%, до 6,5 млн единиц, сообщает "Автостат". Лидерство сохраняет Китай, где было реализовано 1,9 млн машин. И этот же рынок внес наибольший вклад в падение продаж - снижение здесь составило почти 21%, что обусловлено в том числе "новогодними" каникулами, затянувшимися из-за эпидемии коронавируса. Негативная тенденция распространилась и на другие крупные азиатские автомобильные рынки - Японию (-12%) и Корею (-14,5%), где выросли налоги на водителей, в Западной Европе продажи сократились на 7,4% на фоне начала действия новых ограничений норм выброса, из-за которых часть спроса сместилась на декабрь 2019 г., сообщает Алексей Муханов, ведущий аналитик сервиса Авто.ру.

Поиск экспортных рынков очень актуален для автозаводов на фоне стагнации внутреннего спроса. Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, в 2020 году продажи LCV в России продолжат падение, составив 1,72 млн единиц - на 2,1% меньше, чем годом ранее. При этом январь оказался неожиданно удачным для российских автодилеров, продажи новых легковых автомобилей выросли на 1,8%. Но это оживление можно связать с желанием покупателей успеть приобрести машину 2019 года выпуска по старым ценам (на новые повлияло повышение ставок утильсбора), в целом на рынке преобладают негативные факторы, и 2020 год, вероятнее всего, покажет более глубокое сокращение продаж, чем прогнозирует АЕБ, - на 5-10%, опасается Муханов.