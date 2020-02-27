Число нарушителей в России растет вместе с увеличением числа камер

Общее количество аварий в прошлом году снизилось по сравнению с 2018 годом на 2,2 процента и составило 164 358 ДТП. Число погибших в них снизилось на 6,8 процента и составило 16 981 человек. Надо сказать, что национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было заложено снижение погибших на 5 процентов. То есть проект реализуется опережающими темпами. Примечательно, что снижение аварийности и погибших идет практически по всем показателям. Снизилось количество ДТП с автобусами и грузовиками. Заметно снизилось количество аварий и число погибших по вине нетрезвых водителей.

При этом по вине водителей погибло 2288 пешеходов, а по вине самих пешеходов 3240 человек

С теми же, кто отказался от медосвидетельствования, количество аварий также снизилось, но выросло число погибших по их вине людей почти на 5 процентов. То есть отказ от посещения нарколога по-прежнему остается привлекательным для некоторых водителей, несмотря на одинаковую с пьяными ответственность. Возможно, связано это с тем, что речь идет об употреблении наркотиков. Ведь за наркотическое опьянение, в отличие от алкогольного, еще и ставят на учет в наркодиспансер.

Выросло количество наездов на пешеходов, хотя количество погибших пешеходов также сокращается. При этом по вине водителей погибло 2288 пешеходов, а по вине самих пешеходов 3240 человек.

Не менее интересна и статистика по нарушениям правил. Согласно ей выявлено более 117 миллионов нарушений. В 2018 году было 103 миллиона. При этом зафиксировано 17 миллионов нарушений, совершенных водителями. Примерно столько же было и годом ранее. А собственниками машин совершено 97 миллионов нарушений. В 2018 году было 82,5 миллиона. Это говорит о том, что рост выявленных нарушений происходит там, где они фиксируются камерами в автоматическом режиме. Именно в этой ситуации нарушителем считается собственник автомобиля, а не водитель. А количество камер на дорогах растет. Судя по этим данным, количество нарушителей на наших дорогах только сокращается. Просто увеличивается количество контролируемых участков.

Еще один интересный момент. У нас выросло количество аварий более чем на 5 процентов, совершенных с 4 до 5 утра. А число погибших в это время увеличилось на 1,2 процента. При этом в следующий час количество аварий снизилось, но выросла тяжесть последствий. Число погибших в них людей увеличилось на 5 процентов. На 10,5 процента выросло количество погибших в авариях, произошедших с 9 до 10 утра.