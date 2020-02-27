Что может стать альтернативой повышению налога на неэкологичные автомобили?

Парк коммерческих автомобилей нужно переводить на газомоторное топливо, а также расширять программу льготного лизинга, считают эксперты. В этом случае можно снизить количество вредных выбросов старых машин, не повышая на них налог.

Ранее идею резко повысить налог на автомобили экологического стандарта "Евро-3" и ниже высказали в Минпромторге. В ведомстве уточнили, что нововведение не затронет личные автомобили.

В год в России обновляется не более 3% автомобилей, а нужно выйти на показатель в 7%

Однако даже повышение налога только на коммерческий сектор окажет заметное влияние на экономику. Многие небольшие компании и частные перевозчики предоставляют транспортные услуги на автомобилях почтенного возраста (около 30 лет), отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Даже в Москве автопарк грузоперевозчиков состоит на 44% из транспортных средств класса "Евро-3" и ниже, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - на 73%, привел он пример. "Если сейчас вводить дополнительные меры по ограничению использования старого коммерческого транспорта, перевозчики столкнутся с ростом расходов", - заметил Шапарин.

Более того, повышение налога приведет к исчезновению многих небольших логистических компаний, имеющих старый парк, полагает член экспертного совета "Деловой России" Владислав Жуковский.

В результате снижения конкуренции и дополнительных издержек на обновление автопарка стоимость транспортных услуг на рынке вырастет, а это вызовет рост цен на конечные продукты. В результате повысится инфляция. К тому же транспортники будут вынуждены брать кредиты для приобретения новых машин взамен автохлама, значит, вырастет долговая нагрузка на бизнес, заметил Жуковский.

Альтернативой является газомоторное топливо. Кстати, о необходимости газификации транспорта говорил и президент России, заметил Антон Шапарин.

Такие программы уже реализуются, но слишком медленно. Стоит принять дополнительные меры по газификации транспорта, считают эксперты. К тому же газомоторное топливо в два раза дешевле солярки, да и транспорт на газе не нужно обслуживать так часто, как на жидком топливе.

Кроме того, сейчас в год в России обновляется не более 3% автомобилей, а нужно выйти на показатель в 7%, чтобы автопарк успевал обновляться.

Добиться этого можно за счет расширения программы льготного лизинга, когда государство покрывает часть платежей бизнеса компаниям, предоставившим технику в пользование. На программу льготного лизинга для коммерческого транспорта в 2019 году было выделено около 9 млрд рублей. Еще 2 млрд выделяется на льготный лизинг спецтехники, напоминает Шапарин.

"Необходимо увеличить финансирование по этим статьям как минимум до 50 млрд рублей в год, чтобы дать и частному бизнесу, и автопроизводителям, и перевозчикам возможность обновлять парк без дополнительных издержек", - считает он.

Города действительно страдают от загрязнения воздуха вредными выбросами, но прежде чем предпринимать какие-то шаги, стоит оценить целесообразность различных вариантов решения проблемы, считают эксперты.