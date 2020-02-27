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27.02.2020 14:55
Рубрика: Налоги

Депутаты предлагают давать налоговый вычет при покупке автомобиля

Текст: Ольга Игнатова
После приобретения автомобиля для личных и семейных нужд граждане должны получать налоговый вычет по аналогии с имущественным вычетом при приобретении недвижимости.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Так считает группа депутатов Государственной Думы от "Справедливой России". Они подготовили и внесли на обсуждение коллег законопроект, предлагающий внести изменения в 220 статью части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Налоговый вычет - это возврат части уплачиваемого работником НДФЛ при совершении определенных крупных покупок или оплаты медицинских и образовательных услуг. В случае с автомобилями депутаты предлагают предоставлять имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц при покупке для личных и семейных нужд легкового автомобиля. Размер вычета не может превышать 10% или 100 тысяч рублей. Соответственно, стоимость приобретаемого автомобиля не может быть больше миллиона рублей. Вычет будет предоставляться только при покупке отечественных авто.

Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемые законопроектом меры позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили и будут способствовать дальнейшему развитию рынка легковых автомобилей российского производства в стране. К тому же, принятие законопроекта имеет важное социальное значение, поскольку позволяет сохранить часть вложенных в покупку автомобиля средств населения.