Экипажу круизного лайнера Diamond Princess разрешили сойти на берег

В Японии начали сходить на берег члены экипажа круизного судна Diamond Princess, которое стоит рядом с портовым городом Йокогама. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Покинуть лайнер смогут люди с отрицательными пробами на коронавирус COVID-19. По некоторым оценкам, команда полностью оставит корабль в течение нескольких дней.

Моряков и обслуживающий персонал временно разместят на территории расположенной по соседству со столичным Токио префектурой Сайтама. Там они пробудут на карантине четырнадцать дней.

На Diamond Princess с учетом экипажа изначально находились около 3,7 тысячи пассажиров. Туристам разрешили покинуть корабль на прошлой неделе. Как показали анализы, 705 человек с судна были заражены коронавирусом. Из них 36 человек до сих пор находятся в тяжелом состоянии. При этом четверо пассажиров из числа японцев преклонного возраста не смогли побороть болезнь и скончались.