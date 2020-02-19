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19.02.2020 07:09
Рубрика: В мире

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Японские власти сняли карантин на круизном лайнере, Diamond Princess, который стоит рядом с японским портовым городом Йокогама к югу от Токио. Ранее там был обнаружен коронавирус COVID-19.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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Первые пассажиры в настоящее время сходят на берег. Людей рассаживают в автобусы, которые доставят туристов в аэропорты и к станциям метро, передает телерадиокомпания NHK.

По данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Япония, у всех покидающих корабль пробы на инфекцию дали отрицательный результат. В общей сложности в первой группе пассажиров судно оставят около 500 человек. Среди них большое количество японцев.

Ожидается, что круизный лайнер сегодня покинут двое из 24 россиян. В сопровождении сотрудников посольства РФ они отправятся в аэропорт.

К настоящему времени на Diamond Princess обнаружено 542 инфицированных. Все заболевшие распределены по местным медицинским учреждениям для прохождения лечения.

У одного из граждан РФ также диагностирован коронавирус. Мужчину госпитализировали в больницу в префектуре Айти на острове Хонсю. Гражданин РФ отдыхал вместе с супругой. Пробы женщины на инфекцию были отрицательными, однако из-за риска заражения ее поместили под наблюдение врачей в больницу на территории префектуры Канагава недалеко от Токио. Семейной паре, очевидно, придется на какое-то время задержаться в Японии.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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