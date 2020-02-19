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19.02.2020 05:52
Рубрика: В мире

Двое россиян сегодня покинут круизный лайнер Diamond Princess

Текст: Александр Ленин (Токио)

Двое российских граждан сегодня покинут круизный лайнер Diamond Princess, который стоит на карантине рядом с японским портовым городом Йокогама. Как рассказали в посольстве РФ в Японии, в сопровождении дипломатов наши соотечественники отправятся в аэропорт.

Фото: Ольга Мальцева/ТАСС
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В общей сложности в первой группе пассажиров судно должны оставить около 500 человек. Среди них большое количество японцев. За некоторыми иностранными гражданами правительства их стран прислали чартерные рейсы. Так, спецборт прилетел за жителями Южной Кореи. Кроме того, в Японию готовятся отправить самолеты Австралия, Великобритания, Израиль, Италия, Канада и Гонконг.

США еще 16 февраля двумя чартерами доставили на родину пассажиров и членов экипажа с американскими паспортами. Японские власти намерены полностью освободить корабль от пассажиров 21 февраля.

К настоящему времени на судне Diamond Princess обнаружено 542 инфицированных. Все заболевшие распределены по местным медицинским учреждениям для прохождения лечения.

У одного из граждан РФ также диагностирован коронавирус. Мужчину госпитализировали в больницу в префектуре Айти на острове Хонсю. Гражданин РФ отдыхал вместе с супругой. Пробы женщины на инфекцию были отрицательными, однако из-за риска заражения ее поместили под наблюдение врачей в больницу на территории префектуры Канагава недалеко от Токио. Семейной паре, очевидно, придется на какое-то время задержаться в Японии.

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