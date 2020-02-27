ФАС возьмет под контроль авиабилеты из-за коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запустит мониторинг стоимости авиабилетов, чтобы перевозчики не компенсировали повышением цен на внутренних рейсах свои потери от отмены международных.

"ФАС России будет проводить мониторинг цен на авиабилеты с тем, чтобы в результате падения прибыли авиакомпаний на внешних рынках не поднимались цены на внутренних направлениях", - говорится в сообщении ФАС.

Отметим, из-за эпидемии коронавируса Россия приостановила авиасообщение сначала с Китаем.

С 1 марта было решено ввести подобную меру и в отношении Южной Кореи.